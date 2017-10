1/17 Im Zooviertel in Hannover muss ein Baum von der Straße geräumt werden. © Silas Stein/dpa 2/17 Die Haltestelle Mexikoplatz kann in Berlin nicht mehr angefahren werden. © Ralf Hirschberger/dpa 3/17 Der gestörte Bahn- und S-Bahn-Verkehr treibt viele Pendler in Berlin in die U-Bahnen. © Paul Zinken/dpa 4/17 Endstation: Manch ein Fahrgast muss im Zug übernachten. © Gregor Fischer/dpa 5/17 Die Johanniter-Unfall-Hilfe ist vor Ort und versorgt gestrandete Fahrgäste mit Kaffee. © Silas Stein/dpa 6/17 Nichts geht mehr: Die Bahn hat in vielen Bahnhöfen Übernachtungszüge für die Reisenden bereitgestellt. © Silas Stein/dpa 7/17 Xavier entwurzelt zahlreiche Bäume. Manche liegen quer über der Straße, wie hier in Hamburg-Niendorf. © Daniel Bockwoldt/dpa 8/17 Nach stundenlangem Dauerregen müssen überflutete Straßen im Rostocker Stadtteil Gehlsdorf gesperrt werden. © Bernd Wüstneck/dpa 9/17 In Wilhelmshaven hat Xavier einen etwa tausend Tonnen schweren Kran umgestürzt. Er versank teilweise in der Jade. © Mohssen Assanimoghaddam/dpa 10/17 Viele Wege und auch dieser Zugang zur Berliner U-Bahn sind unpassierbar. © Maurizio Gambarini/dpa 11/17 In Teilen Rostocks ist selbst mit dem Auto kein Vorwärtskommen mehr möglich. © Bernd Wüstneck/dpa 12/17 Auf der Autobahn 14 warf das Sturmtief einen Lastwagen um. © Bernd März/dpa 13/17 Teile eines Hausdaches und Dachziegel blockieren einen Gehweg in Magdeburg. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa 14/17 Nahaufnahme des Schadens © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa 15/17 Mit großer Kraft entwurzelte das Sturmtief Bäume. © Jens Dudziak/dpa 16/17 Polizei und Feuerwehr sind im Dauereinsatz: Allein für Berlin meldete die Feuerwehr 1.490 Notrufe in sechs Stunden. © Roland Halkasch/dpa 17/17 Viele Autos sind von entwurzelten Bäumen zerstört, in manchen Fahrzeugen starben Menschen. Sieben Tote wurden bundesweit gemeldet. © Maurizio Gambarini/dpa

ZEIT ONLINE: Sturmtief Xavier hat an mehreren Orten in Deutschland schwere Schäden angerichtet. Mindestens acht Menschen kamen ums Leben, die meisten wurden von Ästen oder umstürzenden Bäumen, teils im Auto erschlagen. Eigentlich sah der Sturm auf der Wetterkarte relativ klein aus. Warum waren die Auswirkungen dennoch so heftig?

Adrian Leyser: Tatsächlich hatte das Sturmtief Xavier räumlich keine so große Ausdehnung. Aber es war ein schnell ziehendes Randtief: Solche kleinräumigen Schnellläufer sind nicht zu unterschätzen, denn sie bringen in vielen Fällen sehr plötzlich sehr starke Böen mit. Neben der Stärke der Böen ist unter anderem die Frage, in welchen Regionen die stärksten Böen auftreten (Großstadt oder Land) und zu welcher Jahreszeit (Herbst oder Winter), entscheidend für das Schadensausmaß, die ein Sturm anrichtet. Aus diesen Überlegungen heraus haben wir für Xavier auch eine großflächige Unwetterwarnung herausgegeben, obwohl die Böen streng genommen nicht überall die Unwetterkriterien erfüllten.



ZEIT ONLINE: Und wie heftig wurde es dann?



Adrian Leyser ist Diplommeteorologe beim Deutschen Wetterdienst (DWD). © DWD

Leyser: Xavier führte vielerorts zu schweren Sturmböen von bis zu hundert Kilometern pro Stunde, teils zu orkanartigen Böen und vor allem im Berliner Raum zu Orkanböen von bis zu 120 Kilometern pro Stunde.

ZEIT ONLINE: Es stürmt im Herbst immer in Deutschland, leider kommen dabei vereinzelt auch jedes Jahr Menschen ums Leben. Aber mindestens acht Tote wie diesmal – ist das nicht relativ viel?

Leyser: Die genauen Statistiken dazu führen die Versicherungen (siehe Grafik), aber es ist auf jeden Fall ein Sturm mit sehr schwerwiegenden Folgen gewesen. Das lag auch daran, dass die Bäume noch Laub trugen. Treffen Orkanböen einen Baum, der noch viele Blätter hat, ist die Angriffsfläche für den Wind viel größer, es entsteht ein stärkerer Druck als wenn der Baum kahl ist. Deswegen reißen Stürme zum Anfang des Herbstes mehr Bäume um als im Winter.



ZEIT ONLINE: Wer schon drinnen ist, solle drinnen bleiben, lautet eine Empfehlungen des DWD bei Sturm. Draußen solle man die Nähe von Gebäuden, Gerüsten, hohen Bäumen und Strommasten meiden. Und mit Aufräumarbeiten erst anfangen, wenn der Sturm vorüber ist. Haben Sie den Eindruck, die Leute bekommen die Warnungen mit und nehmen sie ernst? Gestern in Berlin sah man zum Feierabend, als es schon starke Orkanböen gab, noch Fußgänger und Radfahrer auf den Straßen, auch unter Bäumen. Außerdem standen jede Menge Autofahrer im Stau.

Orkane, Hurrikans, Taifune und Zyklone Orkane und Wirbelstürme Als Orkan bezeichnet man einen schweren Sturm ab Stärke 12 auf der Beaufortskala. Sie erreichen Windgeschwindigkeiten von mindestens 64 Knoten. Das sind knapp 120 Kilometer pro Stunde. Hurrikans, Taifune und Zyklone sind tropische Wirbelstürme, deren herausragendes Merkmal ist, dass sie ihre Energie aus dem tropisch warmen Meer beziehen. Bei Wassertemperaturen der oberen 50 Meter von mehr als 26,5 Grad Celsius verdunstet langsam viel Feuchtigkeit, die beim Aufstieg in der Atmosphäre wieder kondensiert und ihre Wärmeenergie schnell an die Luftmassen abgibt – und den Sturm antreibt. Hurrikan und Taifun Im Atlantik, Nord- und Südpazifik werden tropische Wirbelstürme als Hurrikane bezeichnet, im asiatischen Raum heißen sie Taifune. Hurrikans und Taifune sind großräumige Gebilde, deren imposante Wolkenwirbel vielfach einen Durchmesser von 200 Kilometern erreichen und von der Erddrehung in Rotation versetzt werden.Verliert ein Hurrikan oder Taifun den Kontakt zum Meer – geht also sozusagen an Land – verliert er seinen Energienachschub und schwächt sich ab. Ein tropischer Sturm wird definitionsgemäß erst dann zum Hurrikan oder Taifun, wenn er Windstärke 12 oder mehr (118 km/h) erreicht. Zyklon Zyklon ist die Bezeichnung für tropische Wirbelstürme im Golf von Bengalen und im Indischen Ozean. Derartige Stürme können mehrere Meter hohe Wellen aufwirbeln, die schließlich im Bereich von Bangladesch, Myanmar oder Indien auf Land treffen. Damit führen die Zyklone zu großen Verwüstungen, weil sie meist in besonders flachen Regionen aufs Land treffen. Das kann zu Überschwemmungen bis im Landesinneren führen, da die flachen Übergänge vom Flussdelta ins Meer kaum Schutz für die Menschen und die Gebäude bieten. Tornados Tornados sind dagegen viel kleiner und zeichnen sich durch ihre Spiralform aus. Sie entstehen über dem Festland – vor allem in den USA –, wenn unter einer Gewitterwolke Warmluft aufsteigt und sich der Wind dann zu einem Strudel formt. Unterhalb der Wolke wird das als Schlauch sichtbar. Tornados können Geschwindigkeiten von bis zu 500 Kilometer pro Stunde erreichen. Der Sog des Tornados fegt alles in die Luft, was der Windspirale in die Quere kommt.

Leyser: Wichtig ist, dass die Menschen aufmerksam sind und sich auch in der Stadt bewusst machen: Bäume können umreißen, Äste und Gebäudeteile herabfallen. Aber Unwetterwarnungen müssen auch ankommen. Vor allem in der Infokette – also auf dem Weg von den Meteorologen, die die Vorhersagen machen, zur Bevölkerung und zum Katastrophenschutz – gibt es Lücken, die geschlossen werden müssen. Daran wird zwar bereits gearbeitet, aber da Wetterwarnungen Ländersache sind, läuft es nicht überall gleich gut ab.