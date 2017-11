Ganz ehrlich, blicken Sie noch durch bei Glyphosat? Wäre die unendliche Geschichte um den Unkrautvernichter eine TV-Serie, würde man die Drehbuchautoren jetzt feuern. Oder vielleicht befördern, weil sie es geschafft haben, immer abstrusere Wendungen zusammenzuschreiben. Nun wurde – um im Bild zu bleiben – der Trailer für die neue Staffel im Glyphosat-Drama veröffentlicht: Er verspricht weiteren Ärger.

Die erste Folge beginnt an diesem Montagnachmittag, mit der Abstimmung der EU-Länder, das Pflanzengift weitere fünf Jahre in Europa zuzulassen. Ein Auftakt mit wütenden Aktivisten, zerknirschten Landwirten, verunsicherten Verbrauchern und einer empörten deutschen Umweltministerin, die ihrem Kollegen aus dem Agrarministerium Vertrauensbruch vorwirft. Stimmte der doch für die Zulassung, obwohl Enthaltung abgemacht war.

Am besten fangen wir aber an, wie es sich für eine klassische Serie gehört: mit einem Rückblick.

Glyphosat wird Ende der 1970er Jahre zum Wundermittel im Kampf gegen Unkraut. Keine Chemikalie sprühen Landwirte seither häufiger auf ihre Felder. Das Pflanzengift ist einfach, effizient, günstig. Ein lukratives Geschäft für Hersteller und Kunden. Doch nach jahrelangem Einsatz mehren sich Hinweise, das Herbizid schade womöglich Mensch, Tier und Umwelt. Immer neue Gutachten tauchen auf, von Krebsverdacht ist die Rede. Umweltverbände und Aktivisten sind alarmiert, Landwirte fürchten um ihre Existenz. Internationale Behörden streiten sich um die richtige Bewertung. Dann leaken Medien die Monsanto-Papers, es geht um interne Dokumente des milliardenschweren Agrarkonzerns hinter Glyphosat. Der Vorwurf: Wissenschaftler wurden bestochen, Studienergebnisse beschönigt, Bewertungen zugunsten des Pflanzengifts verändert.

Geht die Landwirtschaft ohne Glyphosat unter?

Spätestens jetzt sind auch die Letzten verunsichert. Viele in der Bevölkerung haben Angst, finden sich Glyphosat-Rückstände doch mittlerweile überall – in Pflanzen, Bier und sogar im eigenen Urin. Die EU-Länder geraten unter öffentlichen Druck, sie sollen über die Zukunft von Glyphosat entscheiden. Vor allem Big Player Frankreich schert aus und verkündet schon vor Wochen: Glyphosat wird im eigenen Land verboten (innerhalb der nächsten drei Jahre). In Deutschland streitet sich Umweltministerin Barbara Hendricks (SPD) mit dem Agrarminister Christian Schmidt (CSU). Sie fordert: Weg mit Glyphosat! Er sagt: Erst mal verlängern!

Und damit sind wir bei der verlängerten Bewährungsfrist vom heutigen Montag für das Herbizid, das kaum einer noch so richtig will, einige nicht aufgeben wollen und alle mittlerweile nervt. Höchste Zeit, um aufzuräumen im Drehbuchchaos dieser realen Geschichte. Es lohnt sich, durchzuatmen und diese Fragen zu klären: Wie gefährlich ist der Unkrautvernichter wirklich? Ist er auch Schuld am Insektensterben? Geht die Landwirtschaft ohne ihn unter und ist eine pestizidarme Zukunft möglich?

Glyphosat – Hintergrund Das Mittel: Glyphosat Erstmals wurde Glyphosat 1950 synthetisiert. Seit den Siebzigerjahren wird der Stoff in der Landwirtschaft eingesetzt. Als wesentlicher Inhaltsstoff etwa des Pflanzenschutzmittels Roundup des Konzerns Monsanto tötet es Unkraut auf Feldern mit Raps, Mais und anderen Nutzpflanzen. Heute ist Glyphosat das mit Abstand am meisten eingesetzte Pestizid. Sein Einsatz hat sich in den vergangenen zehn Jahren verdoppelt, wie die Studie eines Pestizidforschers zeigt (Benbrook et al., 2016). In Deutschland kaufen Landwirte pro Jahr rund 5.000 Tonnen an Glyphosat-Pflanzenschutzmitteln – der Anteil des Wirkstoffs an allen verkauften Herbiziden beträgt gut ein Drittel. Zunächst wurde die Chemikalie vor allem vor der Aussaat verwendet, um Äcker von Unkraut zu befreien. Doch seit es gentechnisch veränderte Pflanzen gibt, die gegen Glyphosat resistent sind, kann es auch nach der Saat eingesetzt werden. Alle Artikel zum Thema Glyphosat gibt es auf der ZEIT-ONLINE-Themenseite. Krebserregend oder nicht? Als verantwortliche Behörde hat in Deutschland das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) in den vergangenen Jahren mehr als 1.000 Studien und Dokumente ausgewertet, um die Gefährlichkeit des Pflanzengifts neu zu bewerten. Vor allem ging es um die Frage, ob Glyphosat das Risiko, an Krebs zu erkranken, erhöhen kann. Im Anschluss prüften auch Fachleute der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA). Das Ergebnis: Glyphosat ist nicht krebserregend. Im März 2015 veröffentlichte allerdings die Internationale Agentur für Krebsforschung (IARC) einen Bericht, dem zufolge das Pflanzengift für den Menschen "wahrscheinlich krebserregend" sei. Das BfR überprüfte seine Daten, ebenso die EFSA, beide befanden erneut, die Chemikalie ist "wahrscheinlich nicht krebserregend". Im Mai 2016 zog die Pestizidexpertengruppe der Weltgesundheitsorganisation (JMPR) nach. Ihrem Bericht zufolge hat Glyphosat eine sehr geringe akute Giftigkeit. Entsprechend sei es sehr unwahrscheinlich, dass Rückstände in der Nahrung das Krebsrisiko für den Menschen erhöhen. Ähnlich sieht es mittlerweile auch die Europäische Chemikalienagentur (ECHA). Im Oktober 2017 öffentlich gewordene interne Dokumente von Monsanto legen den Verdacht nahe, dass der Konzern Gefahrengutachten zu dem Pflanzengift manipuliert hatte. Auch das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) hatte sich in seinen Bewertungen unter anderem auf diese Gutachten gestützt – sie spielten laut BfR allerdings keine entscheidende Rolle bei der Bewertung. In der EU gibt es Streit um die weitere Zulassung des Mittels. Am 15. Dezember 2017 läuft die Lizenz in Europa aus. Sollte bis dahin keine Verlängerung vereinbart werden, dürfte das Mittel nur noch ein halbes Jahr verkauft und anschließend weitere zwölf Monate in der Landwirtschaft verwendet werden. Rückstände in der Nahrung Eine Mitteilung des Umweltinstituts München hatte 2016 vor allem Biertrinker in Deutschland verunsichert: Glyphosat-Rückstände seien in 14 Biersorten entdeckt worden. Dass Rückstände überhaupt in Bier, Brot oder anderen Lebensmitteln landen, kann fast nur durch Sikkationpassieren, die hierzulande nur noch sehr eingeschränkt erlaubt ist. Sie macht ohnehin in Deutschland schon lange weniger als fünf Prozent der Glyphosatanwendung aus. Braugerste darf hierzulande zudem gar nicht mit Glyphosat behandelt werden. Daher stehen importierte Braugetreide unter Verdacht, wenn es um Rückstände im Bier geht: Etwa die Hälfte des Getreides, das deutsche Brauer verwenden, stammt aus dem Ausland – auch aus Ländern, in denen der Einsatz von Glyphosat weniger streng reguliert ist. Grundsätzlich sind geringe Rückstände von Glyphosat überall in der Umwelt zu finden.

Ob Glyphosat nun krebserregend ist oder nicht, ist bis heute nicht eindeutig geklärt. Wer klare Antworten finden will, muss sich durch Studien wühlen, die sich anscheinend abwechselnd widersprechen. Mal ist Glyphosat "wahrscheinlich krebserregend", wie von der renommierten Krebsforschungsagentur IARC festgestellt. Die stuft so aber auch rotes Fleisch, Schichtarbeit und Braten unter hohen Temperaturen ein. Ob damit tatsächlich eine Krebserkrankung ausgelöst wird, darüber sagt die Klassifizierung nichts aus. Das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) dagegen hat festgestellt, dass die Bevölkerung hierzulande mit derart geringen Mengen Glyphosat in Kontakt kommt, dass eine krebsfördernde Wirkung unwahrscheinlich ist. Die Einschätzungen klingen verschieden, widersprechen sich aber eigentlich nicht.

In die unübersichtliche Studienlage mischen sich Vorwürfe über Manipulation und schlampige Arbeit des BfR. Die Prüfer sollen Passagen aus dem Zulassungsantrag von Monsanto für einen Bericht für die EU einfach kopiert haben, werfen Umweltschützer dem Institut vor. Sie berufen sich auf das Gutachten eines Sachverständigen für Plagiate, das einer Analyse schlussendlich aber nicht standhielt.