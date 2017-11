Die Zeit wird knapp: Wenn wir nur fünf Jahre weiter so viele Emissionen in die Luft pusten wie bisher, dann haben wir das globale Budget an Treibhausgasen, das dem 1,5-Grad-Ziel entspricht, mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit bereits aufgebraucht. Danach müssten die Emissionen auf Null fallen. Im Moment aber steigen die globalen Emissionen an Treibhausgasen sogar noch – je länger es bis zur Trendwende dauert, desto schwieriger wird es, die globale Erwärmung zu begrenzen.

Die im Klimaabkommen von Paris vereinbarten nationalen Klimaziele (NDCs) reichen jedenfalls nicht aus. Deshalb versprachen die Staaten in Paris, ihre Ziele regelmäßig anzupassen. Ab 2018 wollen sie konkret darüber verhandeln. 2020 sollen neue Ziele stehen und dann alle fünf Jahre noch ehrgeiziger formuliert werden.