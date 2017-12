US-Präsident Donald Trump hat zwei Naturschutzgebiete im US-Bundesstaat Utah um mehr als 5.000 Quadratkilometer verkleinert. Dazu unterschrieb er eine entsprechende Deklaration während eines Auftritts in Salt Lake City. Betroffen sind die beiden Nationaldenkmäler Bears Ears und Grand Staircase-Escalante, die zu den landschaftlich eindrucksvollsten in den USA zählen. Nun sollen sie 50 und gar 85 Prozent ihrer Fläche verlieren.

Mehr Wanderwege? Mehr Bohrungen?

"Die Menschen in Utah sollen die Möglichkeit bekommen, wandern und jagen gehen zu können", sagte Trump in seiner Rede vor dem Parlament des Bundesstaats. Sie wüssten besser, was gut für ihr Land ist, als etwa Bürokraten im fernen Washington. Damit zielte der Präsident auf zwei seiner demokratischen Vorgänger, die die Naturparks unter Schutz gestellt hatten: Bears Ears im Dezember vergangenen Jahres von Barack Obama, Grand Staircase-Escalante im Jahr 1996 von Bill Clinton. Beide, so Trump, hätten den Sinn und Zweck eines Bundesgesetzes zum Schutz von öffentlichen Gebieten "ernsthaft missbraucht".

Die Republikaner, die in Utah regieren, unterstützten die Maßnahme. Kritiker widersprechen allerdings Trumps Darstellung: Es gehe vielmehr um wirtschaftliche Interessen, vor allem um Bohrungen nach Bodenschätzen und um Fracking, sagen sie. "Wir dürfen dieser Regierung nicht erlauben, den Schutz zurückzufahren, der über ein Jahrhundert aufgebaut wurde", heißt es in einer Mitteilung demokratischer Politiker.

"Weihnachten ist zurück"

Zahlreiche Organisationen haben bereits rechtliche Schritte gegen Trumps Entscheidung angekündigt. Darunter sind Umweltschützer, die die Natur vor intensivem Bergbau und der Suche nach Bodenschätzen schützen wollen, sowie Stämme der Navajo-Indianer, die um ihre heiligen Stätten fürchten.



Als Trump am Parlament in Salt Lake City ankam, hatten sich dort rund 2.000 Menschen versammelt, um gegen die Verkleinerung der Parks zu protestieren. Sie riefen unter anderem "Nehmt ihn fest!" und "Lass deine kleinen Hände von unserem öffentlichen Land!". Einige Gegendemonstranten kamen ebenfalls zusammen, um Trump zu unterstützten. Zu Beginn seiner Rede vor den Abgeordneten sagte Trump: "Weihnachten ist zurück, größer und besser als jemals zuvor."