In Kapstadt wird die Wasserversorgung der Bevölkerung wegen einer Dürre erneut reduziert. Von Januar an dürfen Haushalte in einem Monat nicht mehr als 10.500 Liter Wasser verbrauchen, wie die Stadtverwaltung mitteilte. Ansonsten werden Bußgelder fällig. Das entspricht unter der realistischen Annahme von sieben bis acht Bewohnern in einem Haushalt gut 40 Liter Wasser pro Tag und Person – fürs Trinken, Waschen, Kochen, Putzen und Toilettespülen. Allerdings können Haushalte mit mehr als vier Personen eine Genehmigung bei der Stadt für einen höheren Wasserverbrauch beantragen.

Der Grenzwert im Dezember dieses Jahres lag bei 20.000 Litern pro Haushalt, also etwa 87 Liter pro Tag und Person. Zum Vergleich: In Deutschland werden pro Person durchschnittlich mehr als 120 Liter Wasser am Tag verbraucht.

Auch Unternehmen sind von den neuen Beschränkungen betroffen. Sie müssen ihren Wasserverbrauch der Stadtverwaltung zufolge je nach Sektor um zwischen 45 und 60 Prozent reduzieren.

Die Behörden in der südafrikanischen Metropole reagieren mit dem Schritt auf die schlimmste Dürre seit Jahrhunderten. Die Stauseen, die Kapstadt mit Wasser versorgen, sind nur noch zu einem Drittel gefüllt; die Region wurde vor Monaten zum Katastrophengebiet erklärt. Die Stadtverwaltung spricht von einer nahenden "Stunde Null", in der das Wasser ganz abgestellt werden müsse – sollten die 4,5 Millionen Einwohner ihren Wasserverbrauch nicht drastisch reduzieren. Tun sie das nicht, trete die "Stunde Null" am 29. April 2018 ein, informiert die Verwaltung auf einer Website. In diesem Fall könnten sich die Bewohner unter Aufsicht von Militär und Polizei nur noch maximal 25 Liter Wasser am Tag von bestimmten Verteilungspunkten abholen.

Stadt erwägt "Dürresteuer"

Seit Monaten versucht die Stadt, der Trockenheit entgegenzuwirken. Mit Meerwasserentsalzungsanlagen, Wasserrückgewinnung und Grundwasserentnahmen sollen zwischen Februar und Juli insgesamt 144 Millionen Liter Wasser gewonnen worden sein. Ab Februar erwägt die Verwaltung die Einführung einer sogenannten Dürresteuer, die von Hauseigentümern je nach Immobilienwert eine gestaffelte Zulage erhebt.

Zahlreiche auf Wasser angewiesene Betriebe wie Gärtnereien und Autowaschanlagen mussten wegen der Dürre bereits schließen. Auch die Landwirtschaft habe in dieser Erntesaison Verluste in Millionenhöhe verzeichnet, hieß es vom regionalen Ministerium für kooperative Regierungsführung. Etwa 50.000 Arbeitsplätze seien bedroht. Zudem ist der Tourismus unter Druck. Jährlich kommen etwa fünf Millionen Reisende in die Region, unter ihnen Hunderttausende Deutsche.

Forscher der Universität Kapstadt machen den Klimawandel für die Krise verantwortlich. Kritiker werfen der Stadtverwaltung hingegen schlechte Planung vor.