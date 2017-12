2/9

ONTARIO, KANADA – "In Kanada finden vierzig Prozent der petrochemischen Produktion in der Nähe des Reservats der Aamjiwnaang First Nation in Sarnia, Ontario, statt. Dort steht auch die erste Ölraffinerie des Landes. Die meisten umweltschädlichen Industriebetriebe befinden sich im direkten Umkreis der Naturschutzgebiete der kanadischen Ureinwohner." Larry Towell