Auch in Außenbezirken wie Newlands sieht man immer öfter Menschen, die für Wasser anstehen. Und das, obwohl die meisten zu Hause fließendes Wasser haben. Denn die Stadtverwaltung hat Wassersparpläne verhängt: Wer zu viel verbraucht, dem drohen Bußgelder. Weil seit Monaten die Rede vom drohenden Day Zero ist – dem Tag, an dem die Wasserversorgung der Haushalte eingestellt wird –, legen sich viele Bürger Wasservorräte an.