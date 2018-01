ZEIT ONLINE: Sturmtief Friederike hat Deutschland heftig erwischt. Mindestens acht Mensch sind gestorben, der Bahnverkehr wurde deutschlandweit eingestellt, Flüge gestrichen und die Orkanböen hinterließen schwere Schäden. Wie viele Stunden vorher wussten Sie beim Deutschen Wetterdienst (DWD), dass da etwas Größeres heranzieht?

Andreas Friedrich: Diesmal hatten wir sehr gute Daten aus unseren Wettermodellen. Schon vor einer Woche zeichnete sich ab, dass ein Orkantief Mitteleuropa treffen würde. Wo genau und mit welcher Stärke konnte man da noch nicht sagen. In der Wochenvorhersage haben wir die Sturmgefahr aber bereits angekündigt. Präziser warnen konnten wir ab Mittwoch, knapp 24 Stunden bevor das Orkantief Deutschland erreichte.

ZEIT ONLINE: Ließ sich zu diesem Zeitpunkt auch schon sagen, wo der Sturm entlangziehen würde?

Der Meteorologe Andreas Friedrich ist Tornado-Beauftragter des Deutschen Wetterdienstes (DWD) und Pressereferent. © DWD

Friedrich: Ja, da war schon klar, dass Friederike mit schweren Orkanböen Kurs über den Norden Deutschlands nehmen, von Westen hereinziehen und am Abend den Osten erreichen würde. Entsprechend gab es am Mittwochabend eindeutige Unwetterwarnungen. Die Menschen in den besonders betroffenen Regionen wurden aufgefordert, drinnenzubleiben. Nicht nur der DWD, auch private Wetterdienste haben gewarnt. Die Warnkette hat diesmal gut funktioniert. Ich denke, nur deswegen ist nicht noch mehr passiert. In Anbetracht der Schwere des Orkans wurden wenige Menschen verletzt und getötet.

ZEIT ONLINE: Wie oft kommt es vor, dass der DWD sogar sagt, man solle das Haus nicht verlassen?

Friedrich: Winterstürme haben wir jedes Jahr, aber dass wir derart warnen müssen, ist selten. Diesmal war die Situation auch deshalb besonders gefährlich, weil durch das feuchte Wetter im Vorfeld die Bäume besonders instabil waren.



ZEIT ONLINE: In den letzten Jahren gab es nach Unwettern häufiger Kritik am DWD und an den öffentlichen Rundfunk- und Fernsehanstalten, es werde nicht deutlich, nicht früh und nicht plakativ genug gewarnt. Auch Ihr Kollege, der Meteorologe Adrian Leyser, forderte im Herbst 2017 im Interview mit ZEIT ONLINE: "Unwetterwarnungen müssen auch ankommen" und kritisierte, die Infokette – also der Weg von den Meteorologen, die die Vorhersagen und Warnungen machen, zur Bevölkerung – habe immer noch Lücken oder Schwachstellen. Hat sich da etwas verbessert?

Friedrich: Ich finde schon, wenn man es über längere Sicht betrachtet. Schaut man sich Sturm Lothar vor 18 Jahren an, wird deutlich, wie viel besser und genauer die Warnungen heute sind. Damals hat der Orkan die Bevölkerung an Weihnachten völlig überrascht. Es gab noch keine Wetter-Apps, die Daten der Wetterdienste wurden teils noch per Fax an die Sender geschickt – und weil auch noch Feiertage waren, blieben die in einigen Redaktionen ungesehen liegen. Heute kann sich jeder über die WarnWetter-App Push-Mitteilungen schicken lassen, sich online informieren und weiterhin im Radio und Fernsehen. Vorbildlich waren die Warnungen vor Sturmtief Friederike diesmal beim Hessischen Rundfunk. Im Programm war seit Mittwoch durchgehend ein rotes Warnzeichen zu sehen und der Hinweis auf die Sturmwarnung im Teletext. Wer den Fernseher eingeschaltet hat, konnte es nicht verpassen.



Orkane, Hurrikans, Taifune und Zyklone Orkane und Wirbelstürme Als Orkan bezeichnet man einen schweren Sturm ab Stärke 12 auf der Beaufortskala. Sie erreichen Windgeschwindigkeiten von mindestens 64 Knoten. Das sind knapp 120 Kilometer pro Stunde. Hurrikans, Taifune und Zyklone sind tropische Wirbelstürme, deren herausragendes Merkmal ist, dass sie ihre Energie aus dem tropisch warmen Meer beziehen. Bei Wassertemperaturen der oberen 50 Meter von mehr als 26,5 Grad Celsius verdunstet langsam viel Feuchtigkeit, die beim Aufstieg in der Atmosphäre wieder kondensiert und ihre Wärmeenergie schnell an die Luftmassen abgibt – und den Sturm antreibt. Hurrikan und Taifun Im Atlantik, Nord- und Südpazifik werden tropische Wirbelstürme als Hurrikane bezeichnet, im asiatischen Raum heißen sie Taifune. Hurrikans und Taifune sind großräumige Gebilde, deren imposante Wolkenwirbel vielfach einen Durchmesser von 200 Kilometern erreichen und von der Erddrehung in Rotation versetzt werden.Verliert ein Hurrikan oder Taifun den Kontakt zum Meer – geht also sozusagen an Land – verliert er seinen Energienachschub und schwächt sich ab. Ein tropischer Sturm wird definitionsgemäß erst dann zum Hurrikan oder Taifun, wenn er Windstärke 12 oder mehr (118 km/h) erreicht. Zyklon Zyklon ist die Bezeichnung für tropische Wirbelstürme im Golf von Bengalen und im Indischen Ozean. Derartige Stürme können mehrere Meter hohe Wellen aufwirbeln, die schließlich im Bereich von Bangladesch, Myanmar oder Indien auf Land treffen. Damit führen die Zyklone zu großen Verwüstungen, weil sie meist in besonders flachen Regionen aufs Land treffen. Das kann zu Überschwemmungen bis im Landesinneren führen, da die flachen Übergänge vom Flussdelta ins Meer kaum Schutz für die Menschen und die Gebäude bieten. Tornados Tornados sind dagegen viel kleiner und zeichnen sich durch ihre Spiralform aus. Sie entstehen über dem Festland – vor allem in den USA –, wenn unter einer Gewitterwolke Warmluft aufsteigt und sich der Wind dann zu einem Strudel formt. Unterhalb der Wolke wird das als Schlauch sichtbar. Tornados können Geschwindigkeiten von bis zu 500 Kilometer pro Stunde erreichen. Der Sog des Tornados fegt alles in die Luft, was der Windspirale in die Quere kommt.

ZEIT ONLINE: Zurück zur Wissenschaft. Wie genau entsteht so ein Orkantief?



Friedrich: Orkantiefs bilden sich, wenn zwischen den polaren Regionen und den Subtropen starke Temperaturunterschiede herrschen. Dort, wo der Kontrast besonders stark ist – also auf Höhe der Azoren und der Kanaren –, bilden sich dann solche Tiefdruckgebiete. Friederike entstand erst am Mittwoch südlich von Grönland, am Donnerstagmittag hatte das Tief bereits Hamburg erreicht. Sie ist ein sogenannter Schnellläufer: So nennen Meteorologen Tiefdruckgebiete, die an einem Tag mehrere Tausend Kilometer überwinden. Das Gute daran: Friederike ist jetzt schon Richtung Weißrussland weitergezogen. Die Gefahr über Deutschland ist vorbei.