Es war ein Flughund, der 2014 die bisher größte Ebola-Epidemie in der Geschichte der Menschheit auslöste. Ein Junge steckte sich an dem Tier an mit dem Virusinfekt, gegen den es damals weder eine Impfung noch eine Therapie gab. Fast 30.000 Menschen in mehreren Staaten Afrikas infizierten sich daraufhin innerhalb von zwei Jahren mit der Seuche – mehr als 11.000 starben an inneren Blutungen und extremem Fieber.



Wohl kaum eine andere Ordnung im Tierreich ist mit so vielen für Menschen gefährlichen Keimen verseucht wie die Fledertiere, die sich in Flughunde (Megachiroptera) und Fledermäuse (Microchiroptera) aufteilen. In der aktuellen Ausgabe des Magazins Cell Host & Microbe berichtet ein Team aus China und Singapur (Jiazheng Xie, et al., 2018), wie die fliegenden Säugetiere es schaffen, von den Keimen in ihrem Körper nicht selbst tödlich krank zu werden.



Ebola, Marburg-Viren oder die vor allem Pferde betreffenden Hendra-Viren und nicht zuletzt die Erreger der lebensbedrohlichen Atemwegserkrankung Sars: All diese Krankheitserreger befallen Fledermäuse. Und die können über ihren Kot andere Säugetiere – egal ob Hund, Pferd, Schwein oder Mensch – damit anstecken. Dass sie lange leben und flugfähig sind, erleichtert die Verbreitung zusätzlich. Das Erstaunliche: Die Fledertiere selbst entwickeln trotz eigener Infektion kaum oder gar keine Krankheitssymptome.



© Moritz Küstner Dagny Lüdemann zur Autorenseite

Worin unterscheiden sich also die Fledertiere? Vermutlich liegt das Geheimnis in ihren Genen, die ihre Immunabwehr steuern, berichten die Virologen der Chinesischen Akademie der Wissenschaften und einer Hochschule in Singapur. Sie vermuten: Die Fledertiere können aufgrund einer Mutation eines bestimmten Gens, das in ihrem Immunsystem eine Rolle spielt, ihre körpereigene Abwehr in Schach halten. So bekämpft ihr Körper die Viren zwar, aber es wird verhindert, dass die körperliche Reaktion mit lebensbedrohlichem Fieber, Blutungen und einem Kreislaufkollaps enden. Denn: Bei Krankheiten wie Ebola oder dem Marburg-Fieber ist es im Grunde genommen die außer Kontrolle geratene Überreaktion der Immunabwehr, die lebensbedrohlich werden kann.



Gelangen Viren in einen Organismus, werden diese zunächst von bestimmten Proteinen im Körper, den Interferonen, erkannt. Diese geben dann ein Signal an Rezeptoren weiter, die ihrerseits den Befehl zur Abwehrreaktion geben: Antikörper werden gebildet, alle Kraft wird auf den Kampf gegen die Eindringlinge gelenkt, das Fieber steigt. Bestimmte Gene, die dabei entscheidend sind, nennen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler STING (stimulator of interferon genes). Und sie sind bei Fledertieren nicht so stark aktiv wie etwa beim Menschen, wie das Team in ihrer Arbeit in Cell Host & Microbe berichtet.

Ihr Körper kämpft sich nicht zu Tode

"Wir glauben, dass es zwischen den Fledertieren und den Krankheitserregern, die sie in sich tragen, eine Balance gibt", sagte Peng Zhou, einer der Autoren. Und um diese halten zu können, habe sich in der Evolution der Fledertiere offenbar durchgesetzt, dass bestimmte Wege ihrer Immunabwehr unterdrückt sind. Fledertiere seien also bei ihrer Virusabwehr zu einer Art Feintuning in der Lage. Etwas, das andere Säuger nicht können. Vermutlich habe die Tatsache, dass Fledertiere fliegen könnten, ihnen diesen Vorteil verschafft: Nach Ansicht des Forscherteams konnten sich zufällig entstandene Genmutationen so besonders gut im Genpool dieser Tiere ausbreiten.



All das erkläre, wieso gerade diese Tiere so viele Infektionen überleben. Eine Fähigkeit, die sie leider auch zu beispiellosen Seuchenüberträgern im Tierreich gemacht hat. Übertrumpft werden sie darin wohl nur noch von Mücken.