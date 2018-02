Ihr orangefarbenes Fell und ihr rundes Gesicht machen Orang-Utans unverkennbar. Die einzige natürliche Heimat dieser friedlichen Menschenaffen: die Regenwälder auf Borneo und Sumatra, zwei der Zigtausenden Inseln des indonesischen und des malaysischen Archipels in Südostasien.



Dass Orang-Utans gefährdet sind, ist keine Neuigkeit. Doch neue Zahlen, die Forscher jetzt im Wissenschaftsmagazin Current Biology (Voigt/Wich et al., 2018) veröffentlicht haben, zeigen: Die Lage der Menschenaffen, die zu den nächsten noch lebenden Verwandten des Menschen zählen, ist dramatisch. Mehr als die Hälfte der ohnehin schon seit Jahrzehnten geschrumpften Orang-Utan-Population auf Borneo ist demnach allein in den vergangenen 16 Jahren verschwunden. Zwischen 1999 und 2015 verringerte sich die Zahl der Tiere um 150.000. Nicht mehr als 50.000 bis 100.000 Orang-Utans sind auf Borneo übrig, schätzen die Zoologen und Ökologen, die die Zahlen erhoben haben. Die überlebenden Tiere leben in schmalen Streifen und Flecken von Wald, die auf den Inseln übrig sind.



Die Ursachen: Abholzung, Palmölanbau und Wilderei

Indonesien - Forscher entdecken neue Orang-Utan-Art Die neue Spezies namens Tapanuli-Orang-Utan lebt im Norden der indonesischen Insel Sumatra. Mit rund 800 Tieren gilt sie nun als die seltenste Menschenaffenart der Welt. © Foto: Andrew Walmsley/Handout via Reuters

Der Mensch selbst ist es, der den Lebensraum der Orang-Utans am stärksten zerstört. Er hat auf Sumatra fast den gesamten Regenwald vernichtet – auf Borneo ist mehr als Hälfte der Wälder durch Abholzung und Waldbrände verloren. Orang-Utans leben auf Bäumen, bauen sich Nester in den Kronen, fressen Blätter und Früchte. Ohne den Wald, können diese Primaten, deren Name in der Sprache der Ureinwohner "Waldmensch" bedeutet, nicht überleben. Übrigens sind sie nicht die einzigen vom Artensterben betroffenen Tiere auf den Inseln Borneo und Sumatra, in deren besonderem Ökosystem aus Torfmoorwäldern, Sümpfen und Meeresküsten viele seltene Spezies ihre Heimat haben.



Serie Artenschutz Die Letzten ihrer Art Wovor Forscher seit Langem warnen, hat zuletzt der Living Planet Report 2016 belegt: Die Welt verliert ihre Tiere, ihre Pflanzen, ihre Natur. Viele Lebensräume sind binnen Jahrzehnten verschwunden oder haben deutlich an Qualität verloren.



Innerhalb von etwa 40 Jahren haben sich die Bestände der Wirbeltiere im Durchschnitt mehr als halbiert, pro Jahr gab es zwei Prozent weniger Tiere. Und das Artensterben geht weiter. Viele Tiere verschwinden von dem Planeten, noch bevor die meisten Menschen von ihrer Existenz wissen. Um sie zu würdigen, stellt ZEIT ONLINE in der Serie Die Letzten ihrer Art einige dieser gefährdeten Wesen vor.

Der Rückgang der Orang-Utans habe vor allem nicht natürliche Ursachen, sagt auch die Mitautorin der Studie, Maria Voigt vom Deutschen Zentrum für integrative Biodiversitätsforschung in Leipzig. So seien die meisten der Affen entweder durch Wilderer getötet worden oder dadurch, dass sie ihren Lebensraum verloren haben. Orang-Utans werden zum Teil von Bauern erschossen, weil sie die Früchte von den Feldern fressen, manche der Menschenaffen werden aber auch illegal als Haustiere gehalten und sogar geschmuggelt. In mehrere Schutzstationen auf Borneo und Sumatra leben zudem Hunderte verwaiste Orang-Utans, deren Mütter oder Familien getötet wurden. Als sozial organisierte Menschenaffen sind Orang-Utans auf den Verbund ihrer Gemeinschaft zum Überleben angewiesen.