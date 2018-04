Besonders im Frühjahr landen Ambrosiakäfer oft in Bier- und Weingläsern. Forscher haben nun möglicherweise den Grund dafür gefunden: Die Käfer lassen sich auf der Suche nach einer Brutstelle vom Alkoholgeruch leiten. Das berichten Wissenschaftler aus Deutschland und den USA heute im Fachjournal PNAS (Ranger et al., 2018).



Die Käfer bevorzugen die Stämme alter, absterbender Bäume, die zum Schutz vor Schädlingen Alkohol produzieren. Sie "riechen den Alkohol mit ihren Antennen und fliegen die absterbenden Bäume gezielt an", erklärt Peter Biedermann, einer der Studienautoren, vom Biozentrum der Universität Würzburg. "Die halten das Bierglas eigentlich für einen Baum."

Die kleinen, braun gefärbten Käfer befallen vor allem im Mai und Juni sowohl Nadel- als auch Laubbäume und bohren sich bis zu drei Zentimeter tief in das Holz. Dort richten sie sich ihren Wohnraum ein, in dem sie einen Pilzgarten aus Ambrosiapilz züchten, um ihre Larven zu füttern. Die Sporen für den Ambrosiapilz bringen die Weibchen in ihren Mägen mit. Die Pilzgärten gedeihen laut den Forscherinnen und Forschern am besten bei einer Alkoholkonzentration von zwei Prozent. Der Ambrosiapilz ist für einige andere Pilzarten und Mikroorganismen giftig und verdrängt sie deshalb.



Der etwa zwei bis drei Millimeter lange Ambrosiakäfer, zu dem beispielsweise der Schwarze Nutzholzborkenkäfer (Xylosandrus germanus) und der Kleiner Holzkäfer (Xyleborinus saxeseni) gehören, stammt ursprünglich aus Ostasien. In den 1930er Jahren kam er in die USA, später auch nach Europa. Inzwischen hat sich die Art in Deutschland weit ausgebreitet.

Ob die Käfer durch den Alkohol der absterbenden Bäume dauerhaft berauscht sind, wissen die Wissenschaftler hingegen nicht. "Das wäre noch interessant zu klären. Aber ich denke nicht. Ich denke, der Käfer hat gelernt, damit umzugehen", sagte Biedermann.