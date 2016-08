fragconchita und andere Z2X-Gäste

Was wolltet ihr schon immer mal Conchita fragen?

Was möchtet ihr von Netzaktivistin Kübra Gümüşay erfahren?

Und was würdet ihr Waslat Hasrat-Nazimi fragen wollen, die mit fünf Jahren als Flüchtling nach Deutschland kam und nun als Journalistin eine Talkshow für Flüchtlinge moderiert?

Dann kommt jetzt eure Chance. ZEIT ONLINE veranstaltet am Samstag im Rahmen des Festivals Z2X in Berlin fünf „Frag mich alles“-Sessions auf Facebook und stellt per Live-Video eure Fragen.

Dabei sind auch Kathrin Strauß, die Lebensmittel vor der Mülltonne bewahrt und einen Foodsaver-Ring gegründet hat, und Matthias Schnippe, der mit dem „Jugend Rettet e.V.“ das Schiff IUVENTA dabei unterstützt, Flüchtlinge aus dem Mittelmeer zu retten.

Wie ihr eure Fragen einreichen könnt?

Ganz einfach: Kommentiert auf Facebook unter dem unten stehenden Posting oder schreibt uns auf Twitter. Vergesst dabei nicht, diese Hashtags zu benutzen, damit wir eure Fragen zuordnen können:

#fragconchita

#fragkübra

#fragwaslat

#fragkathrin

#fragmatthias







Wir freuen uns auf eure Fragen!