Taten und Worte des "Islamischen Staats" sind durchdrungen von antisemitischem Furor. Und nicht nur islamistische Terrorgruppen predigen Hass auf die Juden. In Ländern wie dem Iran gehören Drohgebärden gegen Israel und antijüdische Verschwörungstheorien zur Staatsräson. Über alle konfessionellen Grenzen des Islams hinweg scheint der Antisemitismus ein einigendes Band zu sein. Laut Umfragen der Anti-Defamation League hegen in der Region, je nach Land, 53 bis 83 Prozent der muslimischen Bevölkerung antisemitische Vorurteile.

Die Ursache im Islam zu vermuten scheint daher nahezuliegen. Doch eine Zahl lässt stutzen: In Umfragen äußern sich Christen, die im Nahen und Mittleren Osten leben, kaum weniger judenfeindlich als die dortigen Muslime. 65 bis 70 Prozent bekennen sich zu antisemitischen Ressentiments. Handelt es sich also weniger um ein muslimisches als ein regionales soziales und politisches Phänomen?

Tatsächlich spielt der Hass auf die Juden in der alten islamischen Tradition kaum eine Rolle. Anders als in der Geschichte des Christentums finden sich keine verschwörungstheoretischen Stereotype, die Juden diffamiert hätten: Der Islam kannte keine Ritualmordlegenden, Juden galten in der islamischen Welt des Mittelalters weder als Wucherer noch als Brunnenvergifter, Gottesfeinde oder Antichristen. Zwar verbreiten auch einige islamische Texte aus der Zeit die Vorstellung, Juden seien Verräter und Lügner. Zugleich aber lobte man sie als Vorbilder für eine gottgefällige Frömmigkeit und ein gottesfürchtiges Leben.

Muslimische Gelehrte erkannten die Juden bereits im Frühmittelalter als legitime Völkerschaft an, und muslimische Juristen behandelten sie wie andere religiöse Minderheiten auch: als "Schutzbefohlene". Dieser Rechtsstatus, der Schutz gegen Treue sicherte, wurde durch eine besondere Abgabe markiert, die sich später zu einer "Kopfsteuer" entwickelte.

Die Juden unterstanden dabei klaren rechtlichen Einschränkungen: Sie durften keine Waffen tragen, nur Esel reiten und mussten sich so kleiden, dass sie als Juden erkennbar waren (was allerdings selten durchgesetzt wurde). Sie durften den islamischen Kult nicht stören, Muslime nicht zum Übertritt zum Judentum anstiften, und Kinder aus Mischehen hatten als Muslime zu gelten. Hinzu kamen ökonomische Diskriminierungen, die dazu beitrugen, dass große Teile der jüdischen Bevölkerung zunächst in Armut lebten. Der soziale Aufstieg aber war ihnen nicht versperrt. Schon im 9. Jahrhundert wirkten Juden als Wesire am Kalifenhof, waren geachtete Ärzte und Händler, Philosophen und Gelehrte. Wie die Lebenswirklichkeit der jüdischen Gemeinden aussah, wissen wir kaum. Zeitgenössischen arabischen Texten zufolge begegnete man ihnen mit herablassender Toleranz.

Im 11. Jahrhundert wandelte sich die Stimmung. Der soziale Aufstieg jüdischer Familien wurde von manchen Muslimen als Erniedrigung empfunden. 1033 verübten Berber in Fes ein blutiges Massaker an der jüdischen Bevölkerung. 1066 stürmte eine Menschenmenge den Palast in Granada, kreuzigte den jüdischen Wesir Joseph ibn Naghrela und ermordete anschließend mehr als tausend jüdische Bewohner der Stadt. Dennoch dauerte es bis ins 15. Jahrhundert, ehe die Juden als "Feinde Gottes" bezeichnet wurden.

Erstmals findet sich dies bei Al-Maghili, einem Juristen und antijüdischen Agitator aus Tuwat. In der Oasenregion im heutigen Grenzgebiet zwischen Marokko und Algerien hatten Anhänger Al-Maghilis zwischen 1488 und 1492 fast die gesamte jüdische Bevölkerung ausgelöscht. "Das Töten eines einzigen Juden bringt größeren Verdienst als ein Beutezug", schrieb er: "So packt sie und tötet sie, wo immer ihr sie findet, und plündert ihr Vermögen, raubt ihre Kinder und Frauen an allen Orten, bis sie den Geboten der Scharia vollkommen Gehorsam leisten."

Al-Maghili blieb eine finstere Ausnahme: Die meisten muslimischen Juristen und Gelehrten verweigerten sich einer derart radikalen Umdeutung des Korans. Im Vergleich mit der jahrhundertelangen Judenverfolgung in Europa fällt die Bilanz für den Nahen und Mittleren Osten denn auch eher milde aus: Für die Zeit vom 11. bis zum Ende des 18. Jahrhunderts sind nur etwa 40 größere antijüdische Ausschreitungen und Vertreibungen bekannt. Selbst wenn man in Rechnung stellt, dass die Überlieferung womöglich lückenhaft ist, ändert dies nichts am Gesamtbild: Antijüdische Aggressionen waren meist Folge lokaler Konflikte und nicht einer grundsätzlichen Feindlichkeit geschuldet.

Das änderte sich im 19. Jahrhundert, als die alte Rechtsordnung, in der Andersgläubige zwar eine "Kopfsteuer" zahlen mussten, aber geduldet wurden, zu erodieren begann. Erste Anzeichen dafür zeigten sich in der großen Bauernrevolte in Palästina 1834, als die damalige ägyptische Besatzungsmacht versuchte, muslimische und christliche Palästinenser in die neue Armee zu pressen. Jüdische Gemeinden waren hiervon ausgenommen, weshalb die Rebellen die Juden als Kollaborateure der ägyptischen Herrscher ausmachten. Die lokalen Notabeln und bäuerlichen Familien deuteten dies als Beweis dafür, dass die überkommene Privilegienordnung auf den Kopf gestellt und den Juden ein Platz zugewiesen worden sei, den sie als "Schutzbefohlene" nicht einnehmen dürften.