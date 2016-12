Das neue Volk Israel lebt in Münster. Gott hat es auserwählt, das Jüngste Gericht zu überstehen. Daran glauben die Bewohner, denn ihr neuer "König" hat ihnen die himmlische Botschaft übermittelt. Sollten sie an seinen Worten zweifeln, riskieren sie ihr Leben. Deshalb verneigen sie sich vor dem jungen Mann, der sich mit Goldkrone, Zepter, Kette und Reichsapfel schmückt und 17 Ehefrauen um sich schart. Ihren "König" Johann I. fürchten sie mittlerweile so sehr wie die bischöflichen Truppen vor den Stadttoren. Obendrein quält sie Hunger. So haben sie sich das Leben in einer Gemeinschaft von Gleichen nicht vorgestellt. Doch das Schlimmste steht ihnen noch bevor. In der Nacht zum 25. Juni 1535 wird das "Königreich Zion" in Westfalen blutig untergehen.

Eineinhalb Jahre währt die Täuferherrschaft von Münster, und ihre Geschichte steckt voller Widersprüche. Warum unterwerfen sich Gläubige, die keine Kirche zwischen sich und Gott dulden, dem Diktat eines vermeintlichen Propheten? Wieso bereiten Gläubige, die den Anbruch des himmlischen Königreichs ersehnen, einander die Hölle auf Erden?

Um 1530 ringen Katholiken und Lutheraner auch in der 9.000-Einwohner-Stadt um die Macht. Die Papsttreuen geraten in die Defensive, denn einflussreiche Ratsmitglieder und Gilden sind wütend auf den Bischof. Mit eigenen Handwerksbetrieben macht er ihnen Konkurrenz. Weil die Kirche traditionell von Abgaben befreit ist, hat sie einen klaren Wettbewerbsvorteil. In dieser angespannten Lage setzen die erbosten Bürger 1532 den reformatorischen Priester Bernhard Rothmann als Pfarrer von Sankt Lamberti ein. Es ist ein Zeichen. Nach dem Dom ist Lamberti die wichtigste Kirche in Münster. Die Stadtoberen wenden sich demonstrativ Luthers Lehre zu. Und Rothmann beordert weitere evangelische Priester in die Stadt.

Doch ab Juli 1533 entfremden sich Rat und Rothmann voneinander. Die Mehrheit der Bürger will lutherische Riten übernehmen und bei der Kindstaufe bleiben. Der neue Pfarrer und seine wachsende Anhängerschar hingegen gehen weiter: Sie fordern die Erwachsenentaufe.

Damit übernimmt Rothmann eine zentrale Forderung der Täuferbewegung. Die kleine religiöse Minderheit erkennt allein das Neue Testament als Richtschnur ihres Handelns an. Sie predigt Gewaltlosigkeit, die Abschaffung des Privateigentums und die Gleichheit aller Gläubigen. Weltliche Mächte dürften sich nicht in die Angelegenheiten der Gläubigen einmischen. Jeder Mensch müsse sich aus freien Stücken für ein christliches Leben entscheiden können. Wer schon als Kind getauft werde, dem werde diese Wahl genommen. Bis Mitte Januar 1534 wächst die Täufergemeinde in Münster auf 1.400 Menschen an – das ist fast jeder sechste Einwohner.

Doch der örtliche Bischof, die Reichsfürsten und selbst der Kaiser haben das Täufertum unter Androhung der Todesstrafe verboten. Sie sehen ihre Macht über die Seelen der Gläubigen in Gefahr. Was sollen die Münsteraner tun? Um die Situation zu beruhigen, fassen Rat und Gilden am 30. Januar 1534 einen bemerkenswerten Beschluss: Das Bürgerrecht, erklären sie, stehe höher als die religiösen Differenzen. Jeder dürfe bei seinem Glauben bleiben. Doch was deeskalieren soll, erweist sich als Brandbeschleuniger. Die Nachricht vom toleranten Münster zieht rasch weitere Täufer an, vor allem aus den nahen Niederlanden. Unter ihnen sind auch zwei Männer, die sich besonders ausersehen fühlen: Jan Mathijs und Jan van Leiden.

Mathijs, ein 34-jähriger Bäcker, hat sich als glühender Anhänger des Täuferanführers Melchior Hofmann einen Namen gemacht. Hofmann hat die Wiederkunft Christi für November 1533 in Straßburg vorhergesagt. Als diese ausblieb, übernahm Mathijs die Führung der Melchioriten und erklärte, der Messias werde an Ostern 1534 erscheinen. Aber wo?

Um die Bewohner einzuschüchtern, lässt der Münsteraner Bischof immer mehr Soldaten vor der Stadt zusammenziehen. Doch zur allgemeinen Überraschung greifen sie nicht an. Dafür ereignet sich etwas anderes: Am 10. Februar 1534 umfangen ungewöhnliche Wolken die Stadt. Die Täufer interpretieren sie als blau-schwarzes Feuer, das die Ungläubigen vor den Toren von den Auserwählten trenne. Spätestens jetzt sind Mathijs und seine Anhänger überzeugt: Münster ist das neue Jerusalem!