Am 17. März 1977 fragte Markus Wolf, Chef der DDR-Auslandsspionage, beim Leiter des Medizinischen Dienstes des Ministeriums für Staatssicherheit (MfS) an, ob ein psychiatrisches Gutachten "gefertigt" werden könne, aus dem hervorgehe, dass der westdeutsche Verleger Axel Springer "unter depressiven Störungen, Angstzuständen, Verfolgungswahn u. ä. leidet und nicht in der Lage ist, aktiv bei der inhaltlichen Gestaltung seiner Publikationen mitzuwirken". Am 30. März wurde ein MfS-Facharzt beauftragt, das "Dokument" zu erstellen. Wie später ein Stasi-Offizier aussagte, sollte das Gutachten Konkurrenten Springers in der BRD zugespielt werden. Es war eine glatte Fälschung – eine von vielen, um die Bundesrepublik zu destabilisieren.

Axel Springer wurde zum Ziel des Geheimdienstes, weil er ein Gegner der DDR war: Er verstand sich als Antikommunist, ließ in seinen Zeitungen die DDR stets in Anführungszeichen schreiben und sprach sich gegen eine Annäherung der beiden deutschen Staaten aus. Seit Beginn der sechziger Jahre organisierte die Stasi mehrere Kampagnen gegen Springer und seinen Konzern. Bereits im März 1963 hatte sie die Broschüre Hetzer, Fälscher, Meinungsmacher herausgebracht, die sich der NS-Vergangenheit einiger Springer-Journalisten widmete.

Ganze Diensteinheiten der Hauptverwaltung Aufklärung (HVA) der Stasi planten solche Attacken, vor allem die "Abteilung X/Aktive Maßnahmen", zu der ein Referat für Fälschungen aller Art gehörte. Beteiligt war häufig die "Abteilung Agitation" mit den Referaten für "Sonderfragen" und "Spezialpropaganda". Zeitweise über 60 Mitarbeiter beschäftigten sich damit, politische Gegner der DDR durch Kampagnen mittels Indiskretion, Kolportage, Enthüllung und Desinformation zu treffen. An der Spitze der HVA stand von 1952 bis 1986 Markus Wolf. Ihr Dienstsitz lag in der Stasi-Zentrale, Normannenstraße, Ost-Berlin.

Die Angriffe auf Springer zeigen in typischer Weise, wie die Desinformanten arbeiteten: Gezielt brachten sie Akten und Dossiers an die Öffentlichkeit, die westdeutsche Politiker, Militärs, Unternehmer wie Springer oder ihre Mitarbeiter kompromittieren sollten. Die Aktionen hießen im Sprachgebrauch der Stasi "Aktive Maßnahmen". Häufig waren sie zumindest im Kern zutreffend; so auch die Broschüre Hetzer, Fälscher, Meinungsmacher. Um die Brisanz aber zu verstärken, mengte man Halbwahrheiten bei oder ließ Fakten beiseite, die nicht passten. Nicht selten fälschten die Mitarbeiter der HVA wichtige Dokumente oder erfanden sie schlicht – wie Axel Springers Depressions-Gutachten.

Zwischen 1950 und 1989, in den fast 40 Jahren, die das MfS existierte, überzog man die Bundesrepublik und andere westliche Länder mit Kampagnen, oft im Zusammenspiel mit "befreundeten" Geheimdiensten des Ostblocks wie dem KGB. Die gezielte Falsch- oder Halbinformation ist jedoch keine Erfindung des Kalten Krieges, sie gehörte auch schon zuvor zum geheimdienstlichen Repertoire. Die DDR-Staatssicherheit widmete sich diesem Handwerk allerdings besonders gründlich und gewissenhaft.

Als Ziel gab man aus, "feindliche Kräfte über die eigenen Pläne, Absichten, Maßnahmen zu täuschen" sowie "Aktivitäten und Kräfte des Feindes in dem MfS genehme Richtungen zu lenken". Vor allem die Politik in der Bundesrepublik sollte beeinflusst werden – in der Regel, indem man ihre Repräsentanten diskreditierte. Auch für westdeutsche Parteifunktionäre, Geheimdienste und Medien interessierte die Stasi sich. Das Geschäft der Desinformation betrieben die Fachleute der HVA freilich nicht allein: Ihre Operationen waren eingebettet in den allgemeinen Propaganda-Kampf zwischen Ost und West, der auch von Politik und Presse sowie in Sport und Wirtschaft ausgetragen wurde.

Zunutze machte sich die HVA die kaum aufgearbeitete NS-Vergangenheit vieler Westdeutscher, die nach dem Krieg tragende Funktionen und wichtige Ämter übernommen hatten. Die bekanntesten und aufwendigsten Kampagnen trat die Stasi bereits in den fünfziger und sechziger Jahren los. An der Spitze des dafür zuständigen politischen Apparates stand SED-Politbüro-Mitglied Albert Norden. Er schwang sich zu einer Art Chefankläger gegen den Westen auf. Die Bundesrepublik, so die Strategie der DDR, sollte als Staat diskreditiert werden, weil sie "nazistisch" sei.

Systematisch durchsuchten die Stasi-Mitarbeiter in dieser Zeit die eigenen Akten und die Archive der "sozialistischen Bruderländer" nach belastendem Material. Sie brauchten valide Informationen: Wirkungsvoll konnten ihre Attacken nur sein, wenn sie einen wahren Kern hatten. Die meisten Enthüllungen, die von der Stasi gezielt zur Verunglimpfung von westdeutschen Persönlichkeiten lanciert wurden, waren darum im Grunde korrekt, wenn auch zumeist aufgebauscht und aus ihrem Kontext gerissen.

Bereits im Herbst 1953 fielen der Stasi Akten in die Hände, die über die "Organisation Gehlen" Auskunft gaben, also über den westdeutschen Geheimdienst, der sich gerade im Aufbau befand. Man nutzte das Material ausgiebig: Zum einen wurden bis Jahresende mindestens 218 DDR-Bürger festgenommen, die man verdächtigte, für den westdeutschen Dienst tätig zu sein. Zum anderen thematisierte die DDR auch den hohen Anteil ehemaliger Nationalsozialisten bei Gehlen und versuchte, den Geheimdienst zu diskreditieren, noch bevor er gegründet war. Dies sollte eine schwere Hypothek für den Nachfolger der Organisation Gehlen werden, den Bundesnachrichtendienst. Im Mittelpunkt stand lange Reinhard Gehlen selbst und seine NS-Vergangenheit als Leiter der Abteilung "Fremde Heere Ost" beim Generalstab des Heeres.