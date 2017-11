Es gibt ein umwerfendes Foto von Soraya Esfandiary-Bakhtiary, aufgenommen im August 1953 in Rom. Sie, die "Deutsche auf dem Pfauenthron", die "Prinzessin aus 1001 Nacht", war mit ihrem Mann, dem Schah von Persien, aus Angst vor einem Aufstand während der britisch-iranischen Ölkrise dorthin geflohen. Der Wind scheint von vorne zu kommen, sie trägt ein gepunktetes rotes Kleid, das nur von einer Schleife über der nackten Schulter zusammengehalten wird, dazu eine große funkelnde Sonnenbrille, die geschminkten Lippen sind leicht geöffnet. So schön kann Exil sein!

Das allerdings endete, schon wenige Tage nachdem dieses Bild entstanden war: Soraya und der Schah kamen gerade vom Shopping zurück ins Excelsior, da erreichte sie die sehnsüchtig erwartete Nachricht vom Sturz des linken iranischen Premierministers Mossadegh, der das Öl verstaatlichen wollte – ein Coup der CIA, dessen Folgen bis heute zu spüren sind. Nach der Meldung vom Sturz Mossadeghs eilte der Schah, der gern in Kosaken-Uniform auftrat, gemeinsam mit seiner schönen Frau nach Teheran zurück, wo er mit großem Pomp und Circumstance wieder in Amt und Würden gesetzt wurde. Er scheute vor nichts zurück, um seine Macht zu stabilisieren – ein schlagkräftiger, brutaler und allenthalben gefürchteter Geheimdienst half ihm dabei. Ein "Säuberungsausschuss" tat sein Werk. Soraya wirkte von alldem seltsam unberührt. Es gab jedoch etwas anderes Politisches, das sie beschäftigte, weil es höchst privat wurde: Seit der Zeit in Rom ging es, schon wegen gelegentlicher Angriffe auf das Leben des Schahs, praktisch täglich um die heikle Frage eines Thronfolgers. Und die sollte ihr zum Verhängnis werden.

Ein paar Jahre blieb es friedhofsruhig, das junge Paar genoss märchenhafte Stunden mit Poker-Abenden, Ausritten zu Pferd, Tennis und Rundflügen in einer kleinen Propellermaschine mit dem Schah am Steuer, Reisen zum Tadsch Mahal oder zu Nikita Chruschtschow. Soraya glich mit ihren sozialen Projekten und ihrer freisinnigen Art die diktatorischen Anwandlungen des stets jähzornigen, leicht kränkbaren und herrschsüchtigen Gatten ein kleines bisschen aus. Aber es kam eben kein Kind. Soraya suchte Spezialisten in aller Welt auf, hoffte jedes Mal vergebens – sie blieb unfruchtbar. Im Juli 1957, bei einem Spaziergang im Park des Palastes, haben die Schahbanu und der Kaiser – angeblich beide weinend – ein letztes Mal alle Möglichkeiten durchgespielt. Sie wollte nicht mit einer Zweitfrau leben, er wollte nicht die Verfassung ändern und seinen Bruder zum Erben machen. Sie war es leid, ständig mit finsterem Blick von der Königinmutter gefragt zu werden: "Wann gedenken Sie meinem Sohn einen Jungen zu schenken?"

Die Hof-Mullahs waren für ihre Niederlage geradezu dankbar: Die Libertinage der Prinzessin hatte ihnen nie ins Konzept gepasst. Sie verbrannte all ihre Briefe und Unterlagen und räumte ihren Platz in der Villa Estesassi. Im Radio sprach der Schah wenig später mit leiser Stimme von seiner großen Trauer und sagte, dass er sich nun von seiner "lieben Gemahlin" verabschieden müsse. Am 6. April 1958 gab Teheran die Scheidung bekannt.

Dabei hatte alles doch so märchenhaft begonnen: Sorayas Vater, Fürst Khalil Esfandiary-Bakhtiary, war ein direkter Nachfahre eines mächtigen persischen Nomadengeschlechts. Er studierte Politik in Berlin – und verliebte sich dort in die in Moskau geborene blonde Eva Karl, deren Vater für das zaristische Russland Waffen organisiert hatte. Zwei Jahre später zogen die beiden nach Isfahan, wo es eine große deutsche Gemeinde gab, lebten in einer Art Palast mit Kirschbäumen und einschnürenden Konventionen. Dort wurde Soraya geboren – aber die Mutter, für damalige persische Verhältnisse ein ungezügelter Freigeist, wollte das Kind in Berlin aufwachsen sehen. Die Stunden mit ihrem deutschen Großvater im Zoologischen Garten hat Soraya immer als die freiesten ihres Lebens erinnert.

Dieser Text stammt aus dem Sonderheft ZEIT Geschichte Panorama.

Das gefiel dem Fürsten nicht, der aus der ungehobelten Berliner Göre eine präsentable Braut schleifen wollte. Diesen Schliff bekam sie auf edlen Mädchenpensionaten in London und in der Schweiz. Sie konnte Ski fahren, Kochen, Französisch sprechen, intelligent über Kunst und Kino daherreden und auf hohen Absätzen über den Boulevard flanieren. Ein Foto der 18-Jährigen gelangte auf verschlungenen Wegen in die Hände des Schahs: "Diese Frau", so schrieb ihm eine Verwandte, "ist dazu geboren, eine Königin zu sein." Er war 15 Jahre älter als sie, der schöne Mann in Uniform mit den dunklen Augen, denen sie in der deutschen Regenbogenpresse immer so eine noble Melancholie andichteten. Sie nannte es später "Liebe auf den ersten Blick".

Die Hochzeit zwischen Soraya und Schah Mohammed Reza Pahlevi am 12. Februar 1951 lieferte dann ein wahres Sinnbild für "Orientalismus" – und es waren die Iraner selbst, die an diesem Bild arbeiteten, mit ein bisschen Hilfe von Christian Dior. Er schneiderte Soraya ein Kleid aus 20.000 Marabufedern mit 6.000 Diamanten und Perlen, unter dem sie kaum gehen konnte. Gefeiert wurde im "Golestan-Palast", dem Palast der Blumen, in einem Meer aus Orchideen, Rosen und Nelken. Für die kriegsmüden Deutschen in ihren eben weggeräumten Ruinen eine großartige Schau.