Freund oder Feind? Leben oder Tod? So reich der Dreißigjährige Krieg an grausamen Unsicherheiten war, eine Konstante immerhin schien gesetzt – bei Zeitgenossen wie Geschichtsschreibern: Die Hölle, das sind die Söldner! Über Jahrhunderte hinweg war an diesem Bild nicht zu rütteln. Allzu gut ließ es sich gebrauchen, etwa um die stehenden Heere, die sich in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts entwickelten, positiv vom angeblich hemmungslosen, gewaltliebenden Soldkrieger abzugrenzen. Oder um diesen später als ungebildete, gewissenlose Figur dem tugendsamen Bildungsbürger gegenüberzustellen.

Erst seit einigen Jahrzehnten bekommt dieses Bild Risse – auch dank des Tagebuchs eines Söldners, das der Historiker Jan Peters 1988 in der Handschriftenabteilung der Berliner Staatsbibliothek entdeckte. Die 176 erhaltenen, dicht beschriebenen Seiten geben einen Einblick ins Söldnerleben während des Dreißigjährigen Krieges fernab jeder späteren Zuschreibung und Wertung. Sie wurden laut dem Historiker Michael Sikora das "mit Abstand am häufigsten zitierte Referenzwerk" zu diesem Thema.

Das Tagebuch beginnt im Frühjahr 1625. Den Schreiber identifizieren Historiker als Peter Hagendorf, wohl ein Müllersohn aus Zerbst bei Magdeburg. Er ist etwa Mitte 20, zieht vom Bodensee nach Brescia und durchlebt in Norditalien zunächst einen Wechsel aus Anwerbung, Entlassung und Zeiten des Bettelns. Nach rund zwei Jahren macht er sich mit einem Kameraden auf den Rückweg über die Alpen, verliert in einem Unwetter seinen Begleiter, später alles Geld – und lässt sich in Ulm als Gefreiter anwerben.

Kathrin Halfwassen ist Historikerin und Journalistin. Sie lebt in Hamburg.

Die Werbung funktioniert stets ähnlich: Pfeifer und Trommler zeigen an, dass ein Feldschreiber in der Stadt ist, der die Rekruten notiert. Häufig erhalten sie Laufgeld, um den oft Tage dauernden Weg zum Musterplatz zu bewältigen. Peter Hagendorf muss zur Musterung in die Obermarkgrafschaft Baden: Dort geht er durchs "Joch" – zwei Hellebarden, auf denen ein Langspieß liegt – und tritt so dem Pappenheimschen Infanterieregiment bei. Hagendorf kämpft bis Kriegsende auf kaiserlich-katholischer Seite – mit Ausnahme von etwa zehn Monaten, als er nach einer Niederlage in die schwedisch-weimarischen Truppen zwangseingegliedert wird. Über die Jahre gelingt ihm ein bescheidener Aufstieg: Er wird Korporal, dann Wachtmeister und fügt sich nach dem schwedischen Intermezzo wieder als Korporal in sein Stammregiment ein.

Exemplarisch ist Hagendorfs Motivation: Die allermeisten Söldner bringt Armut dazu, als Handwerker der Gewalt zu arbeiten. Allenfalls zu Kriegsbeginn dürfte auch Abenteuerlust eine Rolle gespielt haben. Weil das Elend durch alle Schichten geht, setzen sich die Söldnertruppen – die Sikora zufolge in der Frühen Neuzeit "das Rückgrat der Heeresorganisationen" bildeten – vielfältiger zusammen, als es ihr schlechter Ruf jahrhundertelang vermittelt hat. Zwar stellen Tagelöhner und Knechte einen Großteil der Regimenter, dazu aber kommen Bauernsöhne und Handwerksgesellen, denen das strikte Erb- und Zunftrecht jede Aussicht auf sozialen Aufstieg raubt. Später, als im Krieg Handel und Export zusammenbrechen, werden auch Manufakturarbeiter Söldner; und selbst Scholaren, deren Eltern das Schulgeld nicht mehr zahlen können, lassen sich anwerben. Ihnen allen ist klar, dass "man in der Armee nicht viel unsicherer lebt [...] als außerhalb", urteilt Jan Peters. Immerhin bietet das Söldnerdasein die Chance auf ein Minimum an Versorgung.

Das Ziel eines Söldnerlebens scheint klar – Gefechte gewinnen. Und so schildert auch Hagendorf die großen Schlachten, an denen er beteiligt ist, etwa bei Breitenfeld 1631 oder – besonders verlustreich – bei Freiburg 1644. Jedoch bleiben die Beschreibungen von Kämpfen und Eroberungen unter dem Feuer der Kanonen summarisch.

Häufiger und ausführlicher erzählt der Söldner, wie er helfen muss, Schanzen und Laufgräben zu errichten, um Lager zu schützen. Er berichtet von Märschen, die nicht selten nachts stattfinden: Am Ende des Krieges wird Hagendorf 25.000 Kilometer zurückgelegt haben. Er beschreibt, wie die Truppen in offenem Gelände lagern, wie Kälte, Nässe, Hunger und Krankheit sie quälen. Zwischen den Zeilen wird die Unbarmherzigkeit des Alltags sichtbar: der ständige Wechsel zwischen Aufbrechen und Stillliegen, Hunger und Völlerei, Plündern und Bestohlenwerden, Krankheit und Erholung, Brotbacken und Erntevernichten, Überfallen und Überfallenwerden, Überleben und Sterben. Aus- und durchhalten – darin liegt die eigentliche Aufgabe der Söldner in einem Krieg, in dem die Strategie der Ermattung und Verwüstung eher den Ausschlag gab als die offene Feldschlacht.

Indes: Ein so langer Konflikt, in dem Siege kaum etwas bedeuten und Organisationsfähigkeit ebenso viel zählt wie Kampferfahrung, bietet jenen, die schreiben können, lukrative Extraaufgaben. So erstellt Hagendorf Listen zur Proviantierung und arbeitet beim Regimentsgericht. Dadurch kommt er in Kontakt zu den Kommandierenden – und erlangt Zugang zu Extrarationen an Brot und Fleisch. Dies ist eine Art Lebensversicherung in Regimentern, in denen Tausende Soldaten um das wenige konkurrieren, was sie Land und Städten abpressen.