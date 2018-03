Am 2. Mai 1735 wird Jürgen Hinrich Wiechers durch die Straßen Hamburgs zum Richtplatz geführt. Wiechers hat seine Schwägerin in ihren eigenen vier Wänden getötet und damit einen, wie es in den Akten heißt, "greulichen Frevelmord" begangen. Zum Zeichen der besonderen Schande ist er nun in eine haarene Decke gewickelt, und das Beil, mit dem er die Tat begangen hat, hängt um seinen Hals. Männer, Frauen und Kinder, Alt und Jung, Arm und Reich säumen die Straßen, schauen zu und begleiten den Zug zur Richtstätte.

Als die Menge den Ort des Verbrechens passiert, wo sich wie erwartet besonders viele Menschen drängen und es zusätzlicher Wachen bedarf, quälen die Henkersknechte den Verurteilten: Mit glühenden Zangen reißen sie Stücke seines Fleisches aus dem Körper. Auf dem Schafott angekommen, zertrümmern sie mit einem Rad zunächst Wiechers Gliedmaßen, bevor sie ihn endlich mit Stößen auf Brust und Genick zu töten versuchen. Da er jedoch nicht stirbt und außerdem das Rad gebrochen ist, würgen ihn die Henkersknechte schließlich zu Tode, während ein Knabenchor Nun bitten wir den Heiligen Geiste singt.

Der gemarterte Körper wird auf ein Rad an der Spitze eines hohen Pfahles gelegt. Manchmal bleiben die Leichen dort über Monate ausgestellt, sodass alle Bewohner und Besucher der Stadt sie sehen können.

Jürgen Martschukat ist Professor für Nordamerikanische Geschichte an der Universität Erfurt

Eine Hinrichtung wie diese war ein vergleichsweise seltenes Schauspiel, das es in einer Stadt wie Hamburg nur alle paar Jahre zu beobachten gab. Als solches aber brachte sie in all ihrer Theatralität, Ritualität und Grausamkeit wesentliche Prinzipien des vormodernen europäischen Strafsystems und die damit verbundenen Vorstellungen von Gesellschaft zum Ausdruck. Deutlich wird, dass Strafe abschrecken sollte, indem man ein für alle sichtbares Exempel statuierte. Die Strafe wurde zelebriert, "damit die Übeltaten nicht zur verbreiteten Sitte werden", schrieb Benedikt Carpzov, einer der einflussreichsten deutschen Rechtsgelehrten des 17. Jahrhunderts. Die Art der Bestrafung und Tötung, die Qualen des Verurteilten sowie die Ausstellung des Körpers gaben einen Hinweis auf die Boshaftigkeit der Tat und die Schwere der Schuld – manchmal, wie im Fall Wiechers, sogar über den Tod hinaus.

Vor allem aber zielte Strafe noch darauf ab, Schuld durch körperliches Leid abzugelten. Nur so, meinte man, könne ein Verbrecher wie Wiechers zu einem "armen Sünder" werden, der zwar sein Leben verlor, dabei aber seine Seele rettete. Noch wichtiger als das Seelenheil des Missetäters war jedoch, dass die Malträtierung und Zerstörung seines Körpers die Würde und Autorität der weltlichen wie göttlichen Obrigkeiten wiederherstellen sollte, die das Verbrechen beschädigt hatte. Schon zeitgenössische Juristen sprachen von einem "Theater der Strafen", das eine von Gott hergeleitete Gesellschaftsordnung wieder ins Lot rücken sollte. Nur durch die Leiden des Übeltäters würden, so hieß es Ende des 17. Jahrhunderts in einem Hamburger Ratsdekret, "Gottes Straffe, und alle böse Blame, von dieser guten Stadt abgekehret werden". Insofern musste Strafe öffentlich zelebriert werden, um ihre Funktion zu erfüllen: Die strafende Gewalt führte den Zuschauenden die obrigkeitliche und göttliche Allmacht vor Augen.

In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts mehrten sich unter Rechtsgelehrten und anderen aufgeklärten Beobachtern jedoch die Zweifel, ob das öffentliche Straftheater tatsächlich abschreckend, gesellschaftlich stabilisierend und den sich wandelnden Zeiten angemessen war. Ob in Hamburg, Mailand oder Paris, in Österreich, Preußen oder Pennsylvania: Allerorten diskutierte man nun über Verbrechen und Strafen sowie über die Grausamkeit der Todesstrafe und der Tortur. Ein Rechtsverständnis à la Benedikt Carpzov passte schlichtweg nicht mehr zu der sich ausbreitenden aufgeklärten Selbstwahrnehmung.

Zum einen meinten mehr und mehr Kritiker festzustellen, dass die öffentlichen Strafen keineswegs abschreckend, geschweige denn erbaulich wirkten. Im Gegenteil, sie wurden zunehmend als Spektakel angeprangert, das Sensationsgierige anlocke. Körperliche Leiden anderer zu sehen, bemerkte der Philosoph Immanuel Kant, habe etwas "Grausendes [...] und doch auch etwas Anziehendes". Von nah und fern liefen Menschen zusammen, um sich bei einem "Galgenbier" und einem "Arme-Sünder-Würstel" an der Brutalität der Strafe zu ergötzen, monierten die aufgeklärt-bürgerlichen Kritiker des Straftheaters. Dabei stamme das Publikum vor allem aus der Unterschicht, auf dem Richtplatz zeige sich "die wilde Unbändigkeit" eines "tosenden Pöbels". Eine Angst vor der Irrationalität der Masse und deren Lust an der Gewalt zeichnete sich immer deutlicher ab. Diese Angst vor der Unbeherrschbarkeit der unteren Klassen sollte das bürgerliche Zeitalter prägen.