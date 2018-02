In modernen Gesellschaften ist es selbstverständlich, dass es staatliche Institutionen gibt, die Verbrechen aufklären, Straftäter verfolgen und die Bürger vor Kriminalität schützen. Fast überall firmieren solche Institutionen als "Polizei". Doch diese Form der Kriminalitätsbekämpfung ist keineswegs selbstverständlich, sie musste sich erst entwickeln – in einem Prozess, der bis in die Frühe Neuzeit zurückreicht.

Im Europa des 16. Jahrhunderts verstanden die Menschen unter "guter Policey" zunächst einmal die Ordnung ihres Gemeinwesens. Auf der Grundlage von "Policey-Ordnungen" sorgte die Obrigkeit für Zucht, Sitte und Sicherheit. Stetig wuchs die Zahl der Gesetze, die zur "Policey" gehörten, denn geregelt und geordnet wurden viele Bereiche der Gesellschaft, der Wirtschaft und des Staates. Policey-Ordnungen schrieben fest, was als abweichende Handlung, Normverstoß, strafbares Vergehen oder gar als Verbrechen zu gelten hatte. Sie kriminalisierten religiöse Devianz, Gotteslästerung, Sektiererei, aber auch Sexualdelikte wie Unzucht und Ehebruch. Darüber hinaus belegten sie Wirtschaftsvergehen wie Betrug, Wucher oder Fürkauf (Spekulation) mit Strafen.

Eine besondere Rolle spielten für die Policey-Ordnungen jene Vergehen, die mit Migration, Armut und den Verhaltensweisen von Minderheiten zu tun hatten. Insbesondere soziale Randgruppen, die keinen festen Wohnsitz hatten, am Rande der Gesellschaft lebten oder auf Wanderschaft waren, wurden von den Obrigkeiten des territorial zersplitterten Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation als besondere Bedrohung wahrgenommen. So galten Vaganten, Juden und "Zigeuner" allgemein als "herrenlos". Sie zogen angeblich fortwährend illegal umher, überquerten unkontrolliert Grenzen, bettelten und verbreiteten Seuchen. Stets standen sie unter dem Verdacht, Gewalt- und Eigentumsdelikte zu begehen und sich in "Räuber- und Diebsbanden" zusammenzurotten. Tausende "Policeygesetze" kriminalisierten "Zigeuner, Jauner und anderes herrenloses Gesind als eine der gemeinen Landes=Sicherheit höchst nachtheilige Gesellschafft", wie es in einem Gesetz aus dem Jahr 1716 heißt.

Die hier benannte "Landessicherheit" entwickelte sich in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts zum Leitbild der "guten Policey". Auch die staatlichen Organe richteten ihr Handeln danach aus: Sie verfolgten Personen und Gruppen, welche die "Landessicherheit" gefährdeten oder von denen man dies annahm. Es entstand der Wunsch, auch potenzielle Bedrohungen und Gefahren abzuwehren.

Naheliegend wäre, den Grund für diese Entwicklung in einer Zunahme der von "Zigeunern" oder Vaganten verübten Kriminalität zu suchen. Tatsächlich war nach dem Dreißigjährigen Krieg zumindest deren Zahl gewachsen, und es ist ebenso richtig, dass umherziehende Bettler und Vaganten auch mit Diebstahl, Schwarzhandel oder Betrügerei ihr Überleben sicherten. Ein allgemeiner Anstieg schwerer Verbrechen durch diese Gruppen ist empirisch jedoch kaum zu belegen.

Das Streben nach Sicherheit hatte andere Gründe: Zum einen weckte die allgemein wachsende Bedeutung von Eigentum, Handel und Verkehr das Bedürfnis nach neuen Maßnahmen, um Waren und Besitz zu schützen. Zum anderen wirkte die "Kriminalitätsfurcht" stimulierend auf die Gesetzgebung. Geschürt wurde die Angst durch Schreckensnachrichten über besonders dreiste Räuberbanden und deren Untaten in Flugblättern und Flugschriften, den populären Medien dieser Zeit.

Bekannte Beispiele dafür sind die Räuberbanden von Nickel List, Lips Tullian, Christian Andreas Käsebier oder Johann Christian Wellmann, die zwischen 1690 und 1725 quer über deutsche Fürstentümer und Städte verteilt zahlreiche Kirchendiebstähle und Überfälle verübten. Viele Bandenmitglieder wurden nach aufsehenerregenden Strafprozessen öffentlich hingerichtet.

Als Büttel, Schützen oder Vögte gehen die Bürger selbst auf Verbrecherjagd.

Über sie und andere Diebes- und Räuberbanden berichteten im 18. Jahrhundert zahlreiche populäre Schriften: Sie erzählten von "berüchtigten" jüdischen Dieben, kriminellen "Zigeunern" und "famosen Räubern" wie dem Großen Galantho, Hannikel, dem bayerischen Hiasel oder dem Schinderhannes. Da diese Geschichten aus den Kriminalakten zitierten, vermittelten sie einer breiten Öffentlichkeit nicht nur, wie bedrohlich die Bandenkriminalität war, sondern sie unterstrichen die Bedeutung von Policeygesetzen und Strafjustiz.

Der Staat des frühen 18. Jahrhunderts hatte kaum Mittel, die Räuberbanden effektiv zu bekämpfen. Für die Strafverfolgung waren lokale Gerichte und die Untertanen zuständig: als Büttel, Schöffen, Schützen, Gerichtsreiter, Gerichtsmannschaften, Bettelvögte und Amtmänner. Sie führten Visitationen und Kontrollen durch, gingen auf Streife, um Räuber und Diebe aufzuspüren, oder eilten Delinquenten nach, die auf frischer Tat ertappt wurden. Sie nahmen Verdächtige und Täter fest, bewachten sie in den Untersuchungsgefängnissen – und sie beteiligten sich an der Vollstreckung von Strafen.