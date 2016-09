Hanne van der Woude Später ist jetzt

Emmy Eerdmans und Ben Joosten waren über 50 Jahre verheiratet und lebten miteinander. Fünf Jahre wurden sie von der Fotografin Hanne van der Woude mit der Kamera begleitet. Sie fuhr mit den beiden in den Urlaub nach Südfrankreich, wo Joostens Bruder lange lebte, und verbrachte viel Zeit mit den beiden, auch als Ben Joosten schon so krank war, dass er von seiner Frau gepflegt werden musste. "Ich beschloss, Emmy zu enträtseln", erinnert sich van der Woude an ihre erste Begegnung zurück. Ihre Bilder sind derzeit in Frankfurt zu sehen.