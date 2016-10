Über 90 Millionen Bilder werden jeden Tag über die App Instagram gepostet. Bilder von Kaffee, sich selbst, anderen Menschen oder niedlichen Tieren. In letzter Zeit musste sich Instagram aber häufiger dem Vorwurf der Inszenierung stellen, die App würde nur noch gestelltes Leben zeigen, das Echte würde verloren gehen. Die Kuratoren von "Life on Instagram" haben versucht, in der Flut von Bildern jene zu finden, die das wahre Leben abbilden. Das Buch ist im Penguin Verlag erschienen.