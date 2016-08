Natürlich möchte man Trump auch mal vergessen. Im Urlaub, ich bitte euch. Man sitzt in seinem Bergdorf, die Osteria im Rücken, ein Spritz umspült die Orangenscheibe, und unten schimmert blau der Lago. Dann hört man es. Hartes Klackern auf altem Pflaster. Böses Hecheln. Das Klackern kommt von den Krallen eines Hundes, das Hecheln von einer Signora. Eine Lady wird von ihrem hüfthohen Köter rüde vorangezerrt. Breitbeiniges Vorwärtsgestake, aufseiten des Köters, es erinnert an volle Pampers, man denkt: Scheiße! Aber nicht Hundescheiße ist hier Thema, das Vieh kann kaum gehen, weil etwas zwischen den Hinterläufen ist. Straff aufgepumpte Bälle und davor etwas Langes, geradezu Monströses, darf man sagen: Kanone? Das Grollen steigert sich, molto fortissimo, weil ein anderer, auch nicht kleiner Köter aufgetaucht ist, der kläfft ein erschrockenes Wawawa, im Ergebnis: Quietschen und Aufjaulen, der Sound, ja, von Todesangst. Männer! Es wimmelt in Italien, ob im Bergdorf oder auf der Mailänder Piazza del Duomo, von Viechern dieser Art. Allgegenwärtig: drohende, mächtig tuende Schwanzträger. Zu beobachten ist eine bizarre Vorliebe der Italiener für ihr Kampfhund-Erbe ausspielende Hunde. Noch fünf Jahre nach Berlusconi! Was geht ab? Womit muss man rechnen, ca. fünf Monate vor Trump?

"Es droht ein globales Desaster", schrieb zuletzt der französische Philosoph Bernard-Henri Lévy über die sich am Horizont des Atlantischen Ozeans wie Unwetter verdichtende Trumpgefahr. Der amerikanische Publizist Eliot Weinberger hat seinen scharfen Blick über die mit Trump konkurrierenden, von ihm erledigten Konkurrenten der Republikanischen Partei schweifen lassen – Variationen eines Typus, der wie am Panzerdrehturm ekstatisch abschießt: auf Schwule, Muslime, Frauen. Die Feministin Susan Faludi, deren Vater sich vor einigen Jahren von Stephan zu Stefánie umwandeln ließ, weil er nicht mehr den macho-aggressiven Mann geben wollte, hat Trump einen Avatar genannt, einen "Ur-Misogyn". Der Publizist Nils Marquardt hat gleich mal in seinem weich gelesenen Klaus Theweleit nachgeblättert – Thema "toxische Männlichkeit", Aggressionsschübe als Orgasmusersatz etc. ... Nein, wir wollen hier nicht Illma Gores Gemälde beschwören, das den nackten Trump zeigt. Mit einem Nüsslein unter dem fetten Bauch. Es ist ja Urlaub. Ich möchte an einen anderen Nackten erinnern. Einen Schläfer.

Der Typus des Schläfers ist zu Unrecht in Verruf geraten. Dieser hier liegt auf der rechten Seite, seine Hände sind zärtlich unter die Wange geschoben. Bisschen Bart, volle Lippen. Augenlider wie zitternd. Ein Goldkettchen hat sich in die etwas feuchten Falten des Halses eingenistet. Gut gezeichnete Muskulatur am Oberarm, Unterarm behaart, Lederriemchen am Handgelenk. Man kann dieses Bild, das in der Londoner National Portrait Gallery hängt, Stunden bewundern. Dann, plötzlich, befeuchtet der Typ seine Lippen. Huch! Ja, es ist David Beckham, von Sam Taylor-Johnson im Schlaf gefilmt (2004).

Jetzt lächelt Beckham, wie im Traum. Seufzendes Umbetten der Arme, ein schönes Tattoo wird sichtbar. Ahnt Beckham, dass er beäugt wird? Von uns? Von gegenüber? Dort hat der Prinz von Wales Aufstellung genommen. Das Bild von Mario Testino zeigt Charles in allen Shades of Grey – eisgraues Haar über staubgrauen Augenbrauen über silbrig grauem Anzug. Ja, Beckham und Charles. In einer früheren Ära wäre Ballern bis zum Exitus ihrer beider Bestimmung gewesen. Jetzt dagegen: Modus Relax. Abrüstung ist also möglich. Es wird nicht leicht sein. Zu viele scharfe Hunde. Das Wiener Bristol versucht es jetzt mit einem Drei-Sterne-Tiermenü: steak tartare, pochierter Fisch, Fasanenbrust. In der Erwartung, dass sich in einem dem Slow Food hingegebenen Hund ein wenig Milderung verströmt. Ob dies auch bei Trumps wirkt? Na ja. Die Hoffnung stirbt zuletzt!