Harald Martenstein Über schockierende Schockfotos

Harald Martenstein ist Redakteur des Tagesspiegels.

Neuerdings gibt es in Deutschland diese schockierenden Schockfotos von Schock-Krankheiten auf den Zigarettenpackungen. Nun war ich in Italien und hatte den Eindruck, dass dort andere Fotos verwendet werden als bei uns. Angeblich sind es EU-weit die gleichen Fotos. Aber die mir aus Deutschland bereits vertrauten verfaulenden Zähne und die eklig suppende Raucherlunge kriegt man in Italien irgendwie nicht. Die deutschen Schockfotos sind deutlich gruseliger und blutrünstiger als die italienischen. Es ist wie der Unterschied zwischen Hitler und Mussolini, verstehen Sie? Die Deutschen übertreiben wirklich alles.

Die italienischen Fotos zeigen vorzugsweise eine gut aussehende Blondine, die eine rote, keineswegs unappetitlich wirkende Flüssigkeit in ihr Taschentuch hustet. Wenn dieses Zeug kein leckerer Tomatensugo ist, will ich Beppe Grillo heißen. Ein anderes Foto zeigt offenbar eine Transgenderperson, die mit sichtbarem Vergnügen einem Säugling Zigarettenrauch ins Gesicht pustet. Die Person scheint zu denken: Der Fortschritt ist auf meiner Seite, Baby. Auf wieder einem anderen, Text: Rauchen verursacht Herzanfälle, ist ein engelhaft schöner, höchstens 25-jähriger Herztoter zu sehen. Eigentlich hätten sie "Raucher haben mehr Sex und sterben manchmal sogar dabei" unter das Bild schreiben müssen.

Ich liebe die Italiener für die Eleganz, mit der sie EU-Vorschriften unterlaufen. Alle Bilder sind überdeutlich mithilfe des Computers komponiert, sie zeigen garantiert Schauspieler oder Models – wenn Sie’s nicht glauben, fliegen Sie doch nach Rom und kaufen sich eine Stange Marlboro. Außerdem, welche Familie könnte so herzlos sein, dass sie den toten Opa jahrelang als Schockfoto durch die EU cruisen lässt? Ist der Tod für einen Raucher immer noch nicht Strafe genug?

Als ich zurück war, habe ich "Schockfotos" gegoogelt und bin auf ein Schockfotodrama aus Niederösterreich gestoßen. Es stand in Bild, aber weil Bildblog, das alle Falschmeldungen jener Zeitung mit der Zuverlässigkeit eines Atomreaktors aufdeckt, nicht Alarm geschlagen hat, bin ich geneigt, die Story zu glauben. Johanna Wegerer aus Waidmannsfeld hat auf einer Zigarettenpackung das Foto ihres verstorbenen Mannes Franz entdeckt. Er trug ein Beatmungsgerät, und der Text hieß: "Rauchen verursacht Schlaganfälle und Behinderungen". In diesem Fall hatte das Schockfoto wirklich seinen Namen verdient. Franz, 59, war nämlich an einem Gehirntumor verstorben und hatte im Leben keine einzige Zigarette geraucht, laut Witwe nicht mal als Jugendlicher. Behindert war er auch nicht. Zu dem Vorfall äußerte sich die Europäische Kommission. Sie wies, wie immer, alle Vorwürfe zurück. Das Foto zeige "einen deutschen Mann". Welche Folgerollen werden einem nach einem Model-Auftritt als toter Raucher eigentlich angeboten? Reicht das schon fürs Dschungelcamp?

Johanna Wegerer hat 130 Unterschriften von Waidmannsfelder Mitbürgern gesammelt, die alle bezeugen können, dass auf dem Foto ihr Nachbar Franz zu sehen ist und kein deutscher Mann. Das Krankenhaus sagt, so ein Beatmungsgerät wie auf dem Foto habe Franz niemals getragen, es muss bei der Schockbildbearbeitung dazugekommen sein.

Ich aber frage mich, in Anbetracht der Diskussion über die EU-Außengrenze, wieso man an dieser Grenze nicht einfach Schockfotos von auf Leiche geschminkten EU-Kommissaren aufstellt, die Beatmungsgeräte tragen. Die einen schreckt es ab, und die anderen lernen gleich, warum es so viele EU-Skeptiker gibt.

