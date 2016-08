Mirko Borsche Creative Director des ZEITmagazins, schreibt jede Woche die Kolumne Unter Strom

Staubsaugen gehört nicht gerade zu meinen Lieblingsbeschäftigungen. Der Lärm stört, dauernd bleibt man mit dem Kabel irgendwo hängen ... es stresst mich einfach. Und leider bewahrheitet sich in meiner Wohnung mal wieder, dass nicht immer praktisch ist, was schön ist. Ich habe nämlich keine Sockelleisten an der Wand. Das sieht super aus, ich wollte das unbedingt so, aber jetzt macht mir diese Entscheidung beim Saugen das Leben schwer. Denn ohne Sockelleisten stößt der Staubsauger dauernd an die Wand und hinterlässt hässliche Kollisionsspuren, sodass ich ungefähr alle drei Monate die Wand ausbessern muss. Ich weiß, habe ich mir selbst eingebrockt. Trotzdem nervig.

Auf der Suche nach einer Lösung habe ich den Staubsauger VC 6 Premium von Kärcher ausprobiert. Um dessen runden Plastikkörper liegt ein weicher, drehbarer Ring. Sieht ein bisschen aus wie ein Rettungsring, und zumindest für meine Wand ist er das auch: Beim Saugen schlägt das Gehäuse nirgendwo hart an, denn der Ring polstert das Gerät und lenkt es sanft um jedes Hindernis herum. Es gibt auch noch ein paar andere gute Argumente für diesen Sauger, zum Beispiel verfügt er über eine Fernbedienung im Griff, mit der man die Saugstärke einstellen kann. Er hat einen leistungsstarken Filter, ist sparsam im Energieverbrauch und recht leise.

Einziger Nachteil: Der Staubsauger ist schwarz-gelb. Für mich als FC-Bayern-Fan nicht unbedingt eine Farbkombination, die ich gern um mich habe. Aber gut, wenn nicht immer praktisch ist, was schön ist, gilt eben auch der Umkehrschluss: Es ist nicht immer schön, was praktisch ist.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse: A; Maße: 383 x 370 x 373 mm; Aufnahmeleistung: 600 W; Gewicht: 6,6 kg; Filter: HEPA 12; ca. 240 Euro