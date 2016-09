"A bisserl was geht immer" Noch einen Sancerre?

Im März 2015 verstarb der Regisseur Helmut Dietl an Krebs. Bis zu seinem Tod schrieb er an seinen Memoiren: A bisserl was geht immer erscheint am 8. September bei Kiepenheuer & Witsch. Es folgt die Episode, wie Dietl seinen Freund Patrick Süskind überredete, bei der Serie Kir Royal mitzuwirken.

Ich war wieder allein. Allein in Hollywood. Konnte ich jetzt, in diesem Zustand, beginnen, das erste Drehbuch der Serie zu schreiben? Ich telefonierte mit Patrick Süskind, der in seiner Wohnung in Paris war. Zwei Tage später trafen wir uns an der Place St. Germain im Café de Flore. Er war gut gelaunt. Aber nur so lange, bis ich wieder von meinem neuen Projekt erzählte. Ich ahnte schon, dass er, wie schon vor Wochen, von dem Vorhaben Kir Royal nicht übermäßig enthusiasmiert sein würde. Nachdem wir je zwei Kaffees getrunken und zwei wunderbare Apfeltartes gegessen hatten, konnte ich mich nicht mehr beherrschen. Ich musste ihm erzählen, was ich vorhatte, schilderte lückenhaft, jedoch voll Begeisterung, in die ich mich immer mehr hineinsteigerte, die erste Folge mit dem Titel: Das Volk sieht nichts. Auch hier trat wieder das Phänomen auf, dass sich meine Gedanken, fantasievoller als ursprünglich gedacht, beim Reden entwickelten. Besonders wenn ich mit ihm sprach. Meine Ideen häuften und veredelten sich. Wobei diesmal von "mit" im Sinne von Rede und Gegenrede keine Rede sein konnte. Ich redete und redete, bis mir schließlich auffiel, dass er gar nichts dazu sagte. Er verstummte in dem Moment, als ich mit Kir Royal anfing. Ich verstummte in dem Moment, als ich bemerkte, dass er ziemlich genau eine Stunde lang nichts dazu gesagt hatte.

Sechzig Minuten zu schweigen wäre für ein Gespräch zwischen zwei Personen, die eng befreundet waren, nicht üblich, wenn eine der Personen nicht Patrick Süskind hieße. Er verfügte über etliche Varianten der stummen Anwesenheit, die für den Kenner eine gesteigerte Art von Abwesenheit signalisierten. Wobei "stumm" nicht zu steigern war. Mark Twain hatte recht, als er in einem amüsanten Essay die deutsche Sprache zu einer der schwierigsten und inkonsequentesten Sprachen erklärte. Das Wort "dumm", das sich von "stumm" lautmalerisch kaum unterscheidet, kann man korrekt steigern, sowohl im Komparativ als auch im Superlativ: "dumm, dümmer, am dümmsten", wogegen man nicht sagen kann: "stumm, stümmer, am stümmsten". Um welche Art der schweigenden Anwesenheit es sich diesmal bei Patrick handelte, war für mich nicht schwer herauszufinden. Er beherrschte im Allgemeinen drei Möglichkeiten. Die erste war: Das Sujet, um das es ging, interessierte ihn nicht. Das war bei dem Projekt Kir Royal sehr gut möglich. Zweitens: Er dachte intensiv über Das Parfum nach, sein Buch, an dem er schon jahrelang schrieb und das jetzt bald bei Diogenes erscheinen würde. Und drittens, am wahrscheinlichsten, immerhin war es schon Nachmittag: Er befasste sich gedanklich ausschließlich mit dem Problem, welches Abendessen heute in seiner kleinen, auf acht Quadratmeter beschränkten chambre de bonne in einem sechsstöckigen Altbau am Boulevard Raspail für das Garen auf der elektrischen Kochplatte geeignet wäre und ob er für das gewählte Mahl schon die notwendigen Lebensmittel und den dazu passenden Wein eingekauft hatte. Dazu muss man wissen, dass Patrick Süskind ein genialer Kochkünstler war. Niemand kochte so gut wie er. Und niemand aß mit solchem Genuss, wenn die Qualität der Speise seine Erwartung erfüllte. Darum brauchte ich auch keine langen Fragen nach dem Grund seiner einstündigen Verstummung zu stellen. Ich stellte nur eine kurze: "Wollen wir heute Abend ins Muniche gehen, Austern essen und dazu Sancerre trinken?" – "Sehr gute Idee", sagte er sofort. Ich hatte also recht mit meiner Vermutung gehabt, dass er an diesem Tag hauptsächlich an kulinarische Themen gedacht hatte.

Das Le Muniche war eine von uns häufig besuchte Brasserie im 6. Arrondissement, in der nahe gelegenen Rue St. Benoît. Ein Restaurant, das sich hauptsächlich durch die Opulenz seiner Meeresfrüchte auszeichnete. Wir tranken zweieinhalb Flaschen Sancerre, dazu aßen wir erst Seeigel und Crevetten, anschließend jeder zwei Dutzend Austern von der Sorte Fines de claires.

Es war wunderbar. Die unvermeidbare, vom Wein provozierte Redseligkeit überfiel zuerst Patrick, dann nahezu gleichzeitig mich. Jeder erzählte irgendwas, er von seinen Basteleien in der chambre de bonne, die es ihm ermöglichten, aus acht Quadratmetern gefühlte zwölf zu machen, ich von dem Ausstieg aus der Unendlichen Geschichte, vermied, Kir Royal auch nur zu erwähnen, und schilderte stattdessen die unerwartete Liebesaffäre mit Denise.

Auf dem Weg zurück fragte er mich, in welchem Roquefort Denise wohne, ob es vielleicht das Roquefort sei, aus dem der berühmte Käse gleichen Namens komme. "Nein", sagte ich, "es heißt, genauer gesagt, Roquefort-les-Pins, liegt ungefähr zehn Kilometer hinter Cannes, und direkt gegenüber dem Landhaus, das sie gemietet hat, nur durch eine Straße getrennt, soll es einen sehr guten Supermarché geben." – "Wann fährst du dahin?", fragte er. "Zuerst flieg ich nach München, dort erledige ich verschiedenes Geschäftliches, warte, bis Gérard, ihr bisheriger Geliebter, auszieht, und fliege dann nach Nizza. Dort wird sie mich am Flughafen abholen, nach Roquefort bringen, wo ich in aller Ruhe zu schreiben beginnen werde." – "Was schreibst du da?" – "Das sag ich dir nicht noch mal." – "Wieso nicht?" – "Weil ich dir das bereits eine Stunde lang erzählt habe." – "Jaja ... ich weiß schon ... würde es dich stören, wenn ich dich in diesem Roquefort-les-Pins ..." – "Wenn du was?" – "... dich in diesem Roquefort ... besuchen würde?" – "Im Gegenteil, darüber würde ich mich sehr freuen, wir könnten spazieren gehen, uns über irgendwas unterhalten, Pläne, Projekte ..." – "Welche Projekte genau?" – "Welche?" – "Ja!" – "Genau?" – "Ja!" – "Ja mei ... halt irgendwelche ... alle möglichen ... vielleicht auch unmöglichen!"

Während des kurzen Fluges nach München dachte ich darüber nach, ob Patrick bei Kir Royal mitmachen, nicht mitmachen oder vielleicht erst mal abwarten wollte. Ich kam zu keinem Ergebnis.