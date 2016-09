Als dieses Rezept in der Redaktionskonferenz angekündigt wurde, waren sich einige Kollegen sofort sicher, dass ich hier schon mal einen Kirschkuchen vorgestellt hatte. Jetzt ist es so weit, dachte ich, ich wiederhole mich. Nach fünf Jahren Kolumne, das ging schnell. Doch es war nur eine Schrecksekunde. Denn, liebe Kollegen, ich führe Buch über alles, was hier erscheint, und konnte sofort nachsehen: kein Kirschkuchen. Ihr habt euch also getäuscht, auch wenn ein Kirschkuchen so schlicht und wundervoll ist, dass man sich tatsächlich fragt: Warum erst jetzt?

Dieser Kuchen ist streng genommen ein Clafoutis, das heißt, der Teig ist ähnlich flüssig wie ein Pfannkuchenteig. Im Limousin, einer menschenleeren, schönen Gegend in der Mitte Frankreichs, scheint es Gesetz zu sein, dass in so einem Clafoutis die Kerne in den Kirschen verbleiben, denn sie geben dem Ganzen wohl eine interessante Bitternote. Aber zu den Dingen, die ich in den vergangenen fünf Jahren über das Kochen gelernt habe, gehört eine gewisse Ignoranz der Tradition gegenüber. Hielte ich mich an alle Regeln, die Großmütter im Limousin oder in der Toskana oder in Indien jemals aufgestellt haben, ich käme nicht mehr zum Kochen. Also, die Kerne kommen raus. Das ist nicht so leicht, Folgendes schlägt das Internet vor: Stiel entfernen, Kirsche mit dem Stielausgang nach oben auf einen Flaschenhals setzen, mit einem Schaschlikspieß durch die Frucht stechen, sodass der Kern in die Flasche fällt. Seltsam, aber funktioniert.

Entsteinte Kirschen mit der Hälfte des Zuckers vermengen und 30 Minuten ziehen lassen. Eier und restlichen Zucker mit dem Schneebesen verrühren. Mehl, Salz und Vanillemark unterrühren, bis der Teig glatt wird. Zerlassene Butter (wenn sie abgekühlt ist) und Milch in den Teig gießen. Boden und Rand der Springform buttern, mit Mehl bestäuben. Kirschen gleichmäßig verteilen, Teig darübergießen. Bei 180 Grad Umluft 40 Minuten lang backen.

Clafoutis mit Kirschen (für eine 22 bis 24 cm große Springform)

Zutaten – 500 g Kirschen, 120 g Zucker, 3 Eier, 100 g Mehl, etwas Salz, Mark von ½ Vanilleschote, 60 g zerlassene Butter, 300 ml Milch