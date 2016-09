Große von Familien geführte Unternehmen gelten als eingeschworene Gemeinschaften mit mitunter sonderbaren Geschäftspraktiken. Vor Kurzem erzählte der Eigentümer von C&A, Maurice Brenninkmeijer, in der ZEIT davon, dass in seiner Familie bis vor wenigen Jahren keine Frau eine Führungsposition innehaben durfte. Unsere Karte zeigt, wo Traditionsfirmen ihren Ursprung haben. C&A, mittlerweile mit einem zweiten Firmensitz in Düsseldorf zu Hause, ist das einzige der 50 Unternehmen, das aus dem Ausland stammt. Die anderen kommen aus dem früheren Bundesgebiet und Berlin, allein fünf sind aus Hamburg. Im Osten wurden nach dem Krieg viele Unternehmer enteignet oder gingen, mitsamt Geschäft, in den Westen. Das umsatzstärkste Unternehmen, bei dem eine Familie das Sagen hat, ist VW, gefolgt von BMW. Ja, auch eine Aktiengesellschaft kann ein Familienunternehmen sein: Entscheidend ist, dass eine Gruppe miteinander verwandter Menschen die maßgeblichen Entscheidungen trifft. Was an der Frankfurter Börse gar nicht so selten ist.



Recherche: Ramona Drosner