Görlitz Morgens halb zehn in Deutschland

Das ist, eines Samstagmorgens gegen halb zehn in Görlitz, sofort das Allergeilste, Normalste und Naheliegende, auf der Fußgängerbrücke von der Altstadt nach Polen hinüberzulaufen: Den Görlitz-Besucher zieht es praktisch ganz automatisch hinüber in das andere Land.

Es ist sechs Wochen nachdem Deutschland und Polen bei der Fußball-EM im Juni ein 0 : 0 gespielt haben. Der Reporter lehnt am Geländer der Fußgängerbrücke, guckt von Görlitz nach Zgorzelec, in den östlichen Teil der Stadt, hinein. Hinter ihm liegt die weltberühmte Altstadt von Görlitz, das Kupferdach und die zwei weißen Türme der Pfarrkirche St. Peter und Paul, die Kulisse der aus Spätgotik, Renaissance und Barock stammenden Bürgerhäuser: Görlitz, die östlichste Stadt Deutschlands, wurde im Zweiten Weltkrieg praktisch nicht zerstört, die Altstadt seit 1989 Haus für Haus mit allen Türmen, Torbögen und Treppengiebeln von Grund auf saniert. Mit 4.000 denkmalgeschützten Gebäuden ist Görlitz heute ein Flächendenkmal, die Stadt mit den meisten separat geschützten Denkmälern in Deutschland.

Da steht eine hübsch abgeblätterte Litfaßsäule aus dem 19. Jahrhundert – sie wissen in Görlitz also auch, was sie nicht renovieren müssen. Zwei deutsche Cops mit Maschinenpistolen bewachen den Eingang der Brücke. Der Grenzfluss Neiße, der Deutschland seit 1945 von Polen trennt, führt braunes Wasser mit sich, auf polnischer Seite säumen Wiesen, Bäume, Büsche den Fluss. Ein Hinweisschild für Radfahrer: Der Weg Nummer 107 führt ins polnische Städtchen Jauer, der Weg Nummer 33 nach Luban. Ein Hinweisschild für Fußgänger: Über die Brücke verläuft, von Polen kommend, der europaweit mit einer Muschel markierte Jakobsweg, von hier aus sind es 3125 Kilometer bis Santiago de Compostela. Das Restaurant auf deutscher Seite heißt Vierradenmühle, das Restaurant auf polnischer Seite, mit poetisch aussehender Flussterrasse am Fuße eines mit dem sozialistischen Wandbild der Göttin Europa verzierten ehemaligen Getreidespeichers gelegen, heißt Piwnica Staromiejska. Zwei Leuchtreklamen auf polnischer Seite: Gleich hinter der Brücke steht auf einer abgeblätterten Fassade das Signalwort "Zigaretten", einige Hundert Meter weiter, hinter den Aussichtslokalen an der Uferpromenade Bulwar Grecki, die rote Leuchtschrift "Night Club". Der Hammeranblick: Über der Zeile einiger überrenovierter Bürgerhäuser erhebt sich – gewissermaßen das Pendant auf polnischer Seite zur Pfarrkirche – ein sozialistischer Wohnblock, eine graue, böse, brutal runtergekommene Burg.

Bunte Fassaden, Sozialismus, Zigaretten, ein Puff, keine schlechte Mischung: So grüßt, 26 Jahre nach dem Fall des Eisernen Vorhangs, 12 Jahre nach Polens Beitritt zur EU, der Osten den Westen, das neue das alte Europa.

Auf der Brücke kommt dem Reporter ein malerisch aus der Zeit gefallenes polnisches Muttchen entgegen: mit Kopftuch, Arbeitskittel, Korb. Ein Radfahrer. Was hat er drüben auf der polnischen Seite gesucht? "Na, Zigaretten kaufen." Natürlich. Oben, an der Plattenbauburg, kommt ein Pole, mit Adidas-Shorts und Unterhemd bekleidet, auf seinen ebenerdigen Balkon gestürmt und hält die rechte Hand zum Abklatschen hin: "Deutschland Polen null zu null." Die Lokale auf dem Bulwar Grecki haben allesamt Westniveau. Ausflug zum Night Club (täglich von 19 bis 4 Uhr geöffnet): Auf der Tür stehen die Worte "Freundlichkeit Drink Bar".

In Görlitz residiert der Reporter im Hotel Tuchmacher (ein Renaissance-Patrizierhaus aus dem 16. Jahrhundert). Gleich gegenüber, in der Peterstraße 7, steht eins der berühmten Görlitzer Hallenhäuser (Renaissance-Portal aus dem Jahre 1544, grauer Basalt). Die Altstadt von Görlitz ist kurz gesagt: ein Hit. Die Fassaden sind in Grau- und Ockertönen gehalten, anders als in mittelalterlichen Städten in Westdeutschland ist es den Görlitzern gelungen, dass ihre Altstadt nicht nach Lego oder Playmobil aussieht. Was Handwerker, Restauratoren und Kunsthistoriker hier in den letzten 25 Jahren für Arbeit geleistet haben – man müsste alle ihre Namen kennen. Keine tote Fußgängerzone, klugerweise blieb die Altstadt für den Autoverkehr geöffnet. Es gibt kaum Geschäfte, auch nicht die üblichen Drogeriemärkte, Handyläden und Versicherungsagenturen, markante Werbung ist in der Innenstadt verboten. In der Renaissance-Gasse Schwarze Straße fehlt nur die von Hauswand zu Hauswand gespannte Wäsche, dann sähe es aus wie in Italien. Neben den Touristen-Hotspots am Untermarkt und Obermarkt muss der Besucher einzelne Häuser, die Stadtpaläste der im Mittelalter steinreichen ehemaligen Tuchmacherstadt, besichtigen. Zu nennen sind die Hallenhäuser Schönhof, Goldener Baum und Biblisches Haus. O ja, man kann sich in Görlitz auf einen ganz unlangweiligen Renaissance-Portal-Spaziergang begeben. Die Touristenstadt Görlitz ist, auch wegen des vollständig renovierten Jugendstil- und Gründerzeit-Viertels, das die Altstadt umgibt, in den letzten Jahren immer wieder Kulisse für Hollywoodproduktionen gewesen (Spitzname Görliwood), das Jugendstil-Kaufhaus am Marienplatz etwa diente Wes Anderson als Drehort für seinen Film Grand Hotel Budapest.

Am Abend macht sich die Altstadt von Görlitz auf eine interessante Art fein. Auf dem Kopfsteinpflaster am Untermarkt stehen die Touristen, aber auch die aus Westdeutschland zugezogenen Rentner, denen der Starnberger See zu teuer ist und die in Görlitz, der heilsten Kulisse Deutschlands, einen schönen Lebensabend verbringen, mit Anzügen und hellen Sommerkleidern und trinken Aperol Spritz. Natürlich hat Görlitz, wie viele Städte in Ostdeutschland, ein Überalterungsproblem. Die Arbeitslosigkeit liegt bei eigentlich moderaten zwölf Prozent, die Firmen Bombardier und Siemens bieten nur einige Hundert Arbeitsplätze, die jungen Leute stehen vor der Job-Alternative Gastronomie, Callcenter, Altenpflege und Friseur.

Der Reporter kehrt an seinen Lieblingsort, die Fußgängerbrücke, zurück: Da sitzt Görlitzs einziger Punk, ein Junge von vielleicht zwanzig Jahren. Er spricht, mit Blick auf die andere Uferseite, den erstaunlichen Satz: "Das müsste normalerweise noch Deutschland sein." Natürlich werde in Görlitz viel eingebrochen: die Polen. Das große Gesprächsthema der Stadt sei eine Schlägerei, die sich polnische, deutsche, afghanische und syrische Jugendliche auf dem Marienplatz geliefert hätten. Der Bürgermeister habe daraufhin empfohlen, dass Frauen nach Einbruch der Dunkelheit besser nicht ohne Begleitung durch die Altstadt gehen. Wir laufen auf die andere Seite der Brücke. Die Zigaretten bei Lisas Tabacbörse kosten 3,80 Euro.