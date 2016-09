Harald Martenstein Über einen Urlaubstag mit einem Kind

Harald Martenstein ist Redakteur des Tagesspiegels.

Ich habe mir ein Filmporträt des Schauspielers Marlon Brando angeschaut. Marlon Brando hatte zwölf Kinder mit sieben Frauen. Verrückt, oder? Ich verstehe das. Offenbar ticke ich ähnlich wie Marlon Brando. Zwar habe ich nie so gut ausgesehen wie er, trotzdem hatte ich im Laufe der Jahrzehnte die eine oder andere Freundin. Wenn ich eine Freundin hatte, war ich immer für Kinder. Schon nach 14 Tagen Bekanntschaft und mit Anfang zwanzig sagte ich: "Ein Kind wäre schön. Ich liebe Kinder. Wir schaffen das." Diesen inzwischen historischen Satz habe ich als kinderloser junger Mann mehrmals gesagt. Deshalb war ich sofort skeptisch, als ich ihn in politischen Zusammenhängen wiederhörte. Dass ich heute nur zwei Kinder habe und nicht zwölf, ist dem Weitblick und der Vernunft dieser Partnerinnen zuzuschreiben. Meine theoretische Bereitschaft zur Vaterschaft ist unbegrenzt, meine finanziellen und nervlichen Ressourcen sind es leider nicht.

In der italienischen Stadt Lecce wollte der Kleine etwas trinken. Wir setzten uns in ein Straßencafé. Er sagte: "Limo haben." Wir bestellten Limo. Als das Glas vor ihm stand, sagte der Kleine: "Limo nein. Trinken nicht." Wir versuchten, ihn zu überreden. Nun warf er mit einer wütenden Handbewegung das Glas um, nicht aus Versehen, sondern in einem Akt der Rebellion. Gleichzeitig begann er zu schreien. In dem Café saßen vor allem Hipster mit Laptops und Bärten sowie junge amerikanische Touristinnen, sie schauten verärgert. Wir entfernten uns rasch. Auf der Straße schrie der Kleine: "Meine Limo! Limo haben! Durst!" Er hat eine komplexe und widersprüchliche Persönlichkeit. Im Rucksack war ein Getränk, es wurde ihm angeboten. Diese Geste fand er nun wirklich unverschämt. Er tobte so intensiv, dass er Schaum vorm Mund hatte. Über Schaum vorm Mund hatte ich immer nur gelesen, nun sah ich es in natura. Etwas Erstaunliches geschah: Aus zahlreichen Läden der Altstadt eilten Verkäuferinnen und Verkäufer herbei, vielleicht waren es auch die Besitzer. Sie umringten uns, lachten das Kind an, sagten "Wie hübsch der Kleine ist" und reichten ihm Leckereien. Italien ist wahnsinnig kinderfreundlich – wie oft habe ich diesen Satz schon gehört? Ein älterer, wohlriechender Herr im Anzug, nur wenig jünger als ich, brachte ein ebenfalls duftendes Gebäck, das er als "Spezialität unserer Stadt" anpries, er sagte: "Bei uns in Lecce, hübscher Kleiner, muss doch niemand weinen!" Der Kleine hörte auf zu schreien. Er nahm das Gebäck, schaute den Mann an, oh, er lächelte sogar. Dann warf er das Gebäck verächtlich auf den Boden, holte tief Luft und spuckte dem Mann, zusammen mit viel Speichel, den Satz "Limo haben!" ins Gesicht.

Man nennt dies "die Trotzphase", es ist ganz normal. Man muss einfach gelassen bleiben, das ist ja auch in der Politik häufig so. Ich habe eine Liste der Dinge, die andere Leute für normal halten, die es aber im Leben mit einem Zweijährigen nicht mehr gibt. Hier nur die ersten von etwa 50 Punkten: in Ruhe essen. Ins Museum gehen. Spontane Kinobesuche, Zeitung lesen, Gespräche ohne Unterbrechung von außen, Tagesschau, Wanderungen wie früher, längere Autofahrten ohne Begleitperson, spontane Verabredungen.

Nein, ich bereue nichts, aber, bitte sehr, das ist die Wirklichkeit. Nachts, wenn der Kleine im Bett ist, esse ich mehr als früher, vor allem Schokolade.

Dann habe ich den alten Brando gesehen, der unglaublich dick war. Und ich dachte, Respekt, so, wie der aussieht, scheint er sich um seine zwölf Kinder tatsächlich gekümmert zu haben.

Diesen Artikel finden Sie als Audiodatei im Premiumbereich unter www.zeit.de/audio