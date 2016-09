Mirko Borsche Creative Director des ZEITmagazins, schreibt jede Woche die Kolumne Unter Strom

Wenn Sie ein Mann sind und nicht mehr ganz jung, dann haben Sie diesen Moment vielleicht auch schon erlebt: Auf einem Foto, das Sie von hinten zeigt, sehen Sie eine helle Stelle am Hinterkopf. Ist das etwa ...? Sie versuchen, sich zu beruhigen: Nein, sicher nur ein starker Blitzreflex. Aber Sie können nicht aufhören, an diese helle Stelle zu denken. Stehen plötzlich vor dem Spiegel, mit einem Handspiegel hinter dem Kopf. Machen Fotos mit dem Smartphone. Und wenn es wirklich keine Ausrede mehr gibt, bleibt nur: abrasieren? Drüberkämmen? Aufforsten?

Sie merken, ich spreche aus Erfahrung. Ich habe mir vor vier Jahren die Haare abrasiert, weil ich es peinlich finde, sie über die kahle Stelle zu kämmen oder aufzuforsten. War Yul Brynner mit seiner Glatze nicht ein cooler Typ? Eben.

Der Rasierer Philips One Blade Pro ist eigentlich gar nicht für das Haupthaar gedacht. Mit ihm kann man den Bart trimmen, Konturen schneiden und sich – nass oder trocken – rasieren. Aber sind die Haare so kurz wie meine, nämlich drei Millimeter, funktioniert er trotzdem prima. Sogar besser als mein Langhaarschneider, weil der Philips es schafft, ganz gleichmäßig zu schneiden. Beim Bart genauso. Der Akku hält bei mir eine Woche, also für sieben Rasuren und einmal Haareschneiden. Letzte Woche hat mir übrigens mein Sohn die Haare gekürzt: Ich schneide sie ihm seit Ewigkeiten, jetzt wollte er mal ran. Schon ein seltsames Gefühl, sich in die Hände seines Sohnes zu begeben. Vor allem, als er mir drohte, meine Initialen ins Haar zu fräsen. Für den Philips spricht, dass diese Idee ohne Weiteres sehr präzise umsetzbar gewesen wäre. Für meinen Sohn, dass er es nicht gemacht hat.

Technische Daten

Zweiseitige Klinge; vier Trimmeraufsätze; aufsteckbarer Präzisionskamm; Li-Ion-Akku; Preis: 89,99 Euro