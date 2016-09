In meinen Träumen treffe ich oft tote Freunde und Verwandte. Immer wieder träume ich von meinem Cousin und Freund Ol’ Dirty Bastard, wie wir um die Welt reisen und Spaß haben, bis er dann vor zwölf Jahren gestorben ist. Auch meiner Mutter begegne ich oft im Traum. Sie starb im Jahr 2000, seitdem berät und tröstet sie mich im Schlaf.

Ich träume unregelmäßig, mal eine Woche lang jede Nacht sehr heftig, dann wieder einen Monat lang gar nicht. Früher hatte ich viele Albträume, aber das habe ich seit 20 Jahren überwunden. Irgendwann begriff ich, dass man vor Geistern keine Angst haben muss. Was kann mir ein Gespenst schon anhaben?

Als Kind lebte ich mit 18 Familienmitgliedern in einer winzigen Wohnung in New York. Da war es schwierig, Schlaf zu finden, und man schlief nie zweimal am selben Platz. Es war eine anstrengende Zeit für mich, schließlich musste ich ja am nächsten Morgen in die Schule. Weil ich meistens nicht mal das Geld für den Schulbus hatte, bin ich oft zu Fuß gelaufen. Mein Vater hat uns verlassen, als ich drei war. Danach sah ich ihn nur noch selten. Wir versuchten mal, wieder zusammenzuleben, als ich 13 war, aber das funktionierte nicht. Als ich ihn das nächste Mal traf, war ich Millionär und hatte ein großes Haus. Da stand er eines Tages vor meiner Villa und sagte: Junge, du hast meine Träume wahr gemacht.

Dabei hat man mir von klein auf beigebracht, dass Träume niemals wahr werden. Immer wieder wurde mir und meinen Geschwistern von unserer Familie, von Lehrern und Nachbarn eingeredet, dass wir aufhören sollten zu träumen, weil am Ende doch nur Enttäuschungen warten. Träume gibt es nur bei Walt Disney, das war ihre Botschaft an uns Kinder. Uns wurde eingetrichtert, dass die Lebenserwartung eines schwarzen jungen Mannes bei 25 Jahren liegt. Wer dann nicht tot ist, sitzt garantiert im Knast. Das alles wollte ich nicht akzeptieren.

Viele von den Dingen, die ein junger schwarzer Mann in den USA falsch machen kann, habe ich getan. Nicht weil ich es cool fand, sondern weil ich lange das Gefühl hatte, keine anderen Optionen zu haben. Aber all diese negativen Dinge haben mich nie befriedigt. Die positiven Dinge dagegen schon – und das war für mich eine wichtige Erfahrung.

Mein Traum ist, künftige Generationen zu motivieren, ihr Leben ebenfalls selbst in die Hand zu nehmen. In diesen Zeiten geht es vielen meiner Leute in den USA schlecht. Und da ist es besonders wichtig, dass wir an unseren Träumen festhalten und an die Möglichkeiten des Positiven glauben.

Neulich fand ich auf der Straße ein 5-Cent-Stück. Das trage ich jetzt in meinem Pass mit mir herum, als Erinnerung an alte, herausfordernde Zeiten. Inzwischen weiß ich, dass Träume wahr werden können.

Diesen Artikel finden Sie als Audiodatei im Premiumbereich unter www.zeit.de/audio.