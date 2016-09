Seit mein Sohn auf der Welt ist, träume ich nachts nur noch selten. Er ist jetzt sieben Monate alt und ein liebes Kind, doch ich schlafe seit seiner Geburt nicht mehr besonders tief, wohl aus Sorge um ihn. Immer wieder schrecke ich hoch und muss nachsehen, ob es ihm gut geht. Ob er atmet, ob sich sein kleiner Körper bewegt. Natürlich ist alles in Ordnung, und ich lege mich beruhigt wieder in mein Bett. Nur einschlafen kann ich dann nicht mehr. So oder so ähnlich verlaufen derzeit viele meiner Nächte daheim.

Wenn ich auf Tour bin und Konzerte spiele, ist das anders. Nach einem Auftritt bin ich so müde, dass ich im Stehen einschlafen könnte. Ich fühle mich erschöpft, ausgelaugt. Trotzdem finde ich keine Ruhe, weil mein Körper vom Adrenalin aufgeputscht ist. Es dauert ein, zwei Stunden, bis ich davon runterkomme. Ich gerate dadurch total aus meinem normalen Rhythmus. Auch das Tourleben raubt mir meine Träume.

Als Kind träumte ich oft davon, von jemandem verfolgt zu werden. Der Traum lief jedes Mal gleich ab: Ich versuche davonzulaufen, aber es gelingt mir nicht. Meine Füße werden schwer, ich kann sie nicht bewegen und komme einfach nicht von der Stelle. Das versetzt mich so sehr in Panik, dass ich anfange zu schreien – und dabei aufwache. Ich hatte diesen Traum oft vor schwierigen Situationen, zum Beispiel vor meinem ersten Schultag. Von meinen verrücktesten Träumen erzählte ich manchmal meiner Mutter. Sie glaubt an mystische Dinge und ist davon überzeugt, dass jeder Traum etwas zu bedeuten hat. Ich selbst war ein realistisches und unsentimentales Kind. Ich hörte mir ihre Interpretationen an, schenkte ihnen aber keine große Bedeutung.

Imany 37, heißt eigentlich Nadia Mladjao. Sie ist in Frankreich geboren und aufgewachsen. Bevor sie als Sängerin erfolgreich wurde, arbeitete sie als Model. Ihr Hit Don’t Be So Shy stand im Juli auf Platz eins der deutschen Charts. Ihr neues Album The Wrong Kind of War erscheint am 26. August

Das Einzige, wovon ich wirklich träumte, war New York. Ich kannte die Stadt aus dem Fernsehen, sie war für mich ein Sehnsuchtsort. Das ist kein Wunder, wenn man wie ich in einem Vorort von Paris aufgewachsen ist. Meine Eltern verließen die Komoren, als sie noch sehr jung waren. Sie kamen nach Frankreich, mein Vater arbeitete bei der Armee. Wir hatten wenig Geld und lebten auf einer Militärbasis. Es war verdammt deprimierend und langweilig. Urlaub konnten wir uns nicht leisten. Die einzige Möglichkeit, dieser Tristesse zu entkommen, waren meine Träume. In ihnen erschien mir New York lebendig und aufregend. Eine coole Metropole, wie im Film. Mit 19 kam ich dann tatsächlich nach New York, weil ich einen Job als Model bekommen hatte. An meine erste Nacht in der neuen Stadt erinnere ich mich noch genau: Sie war schrecklich. Ich wohnte in einem lausigen Hotel. Mein Zimmer war dunkel und dreckig. Vom engen Hinterhof war das Kreischen sterbender Vögel zu hören. Die Geräusche ließen mich nicht einschlafen. Es war furchtbar. Zum Träumen kam ich in dieser Nacht nicht.

Trotzdem war ich entschlossen, genau dort zu leben, in New York, der Stadt meiner Träume. Am nächsten Tag ging ich zu meiner Agentur, bat um eine bessere Unterkunft und bekam sie. Ich blieb sieben Jahre. Und dann kehrte ich zurück nach Frankreich, zurück zu meiner Familie.

