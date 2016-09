"Islamischer Staat" Die oder wir

Aus der Ferne wirkt der "Islamische Staat" wie ein Monster, unheimlich, unmenschlich, unberechenbar. Die Frauen, die Sonja Hamad porträtiert, schauen diesem Monster ins Auge, mit der Waffe in der Hand. Jin – Jiyan – Azadi hat Hamad ihre Arbeit genannt, es ist ein Slogan der kurdischen Kämpferinnen und heißt "Frauen – Leben – Frieden".

"Was unterscheidet euch von den Männern?", fragte die Fotografin eine Kämpferin. Die antwortete: "Unser Wille ist stärker. Nicht einmal den Tod fürchte ich mehr."

"Der IS steht für ein Weltbild, in dem Frauen in keiner Weise als Menschen mit Rechten und Freiheiten angesehen werden. Somit sind es die Frauen, die am wenigsten zu verlieren haben und am meisten zu gewinnen", sagt Hamad. Die Frauen wissen, wenn ihr Ort vom IS erobert wird, werden sie als Sklavinnen verkauft. "Es sind oft ganz normale Frauen, die nie eine Waffe in der Hand hatten – doch jetzt im Krieg sagen sie sich, ich kann doch nicht einfach warten, bis die mich holen." So wenig gelten die Frauen, dass es bei den IS-Terroristen heißt: Stirbst du von weiblicher Hand, dann kommst du nicht ins Paradies – das macht die Kämpferinnen zu besonders verhassten Gegnern. Wie viele Frauen gegen den IS kämpfen, weiß man nicht, die Angaben schwanken zwischen 7.000 und 10.000. Sie kämpfen für die YPG, die "Volksverteidigungseinheiten", den wichtigsten Verbündeten des Westens im Kampf gegen den IS. Den Vorwurf, der syrische Arm der PKK zu sein, weist die YPG zurück.

1/11 Diljin Awesta und die Fotografin Sonja Hamad haben sich im September 2015 im Sindschar-Gebirge im Nordirak getroffen. Die 21-jährige Awesta hat sich der Guerilla angeschlossen, für sie richtet sich der Widerstand noch mehr gegen die Unterdrückung der Frauen als gegen den "Islamischen Staat". © Sonja Hamad 2/11 Die Kalaschnikows von Kämpferinnen – ein seltener Anblick, da die Frauen die Waffen die meiste Zeit am Körper tragen. © Sonja Hamad 3/11 Jihan Judi ist 25 und kämpft zusammen mit vier weiteren Geschwistern in der kurdischen Armee. Das Dorf der Familie wurde vom "IS" besetzt, die restliche Familie floh während der Besatzung in die Türkei. Mit ihrer Einheit war Judi an der Befreiung von Kobane beteiligt. © Sonja Hamad 4/11 Kobane ist im Herbst 2015 nach der Befreiung durch die kurdische Armee eine Ruinenstadt voller Autowracks. Überall finden sich Treppen, die ins Nichts führen, perforierte und von Ruß geschwärzte Wände. Manche Viertel sind komplett zerstört, von vielen Häusern stehen nur die Fassaden. © Sonja Hamad 5/11 Die Kämpferin Shirin Zagros ist 21 und seit drei Jahren Mitglied der YPG, der "Volksverteidigungseinheiten ". Früher besuchte sie als einziges Kind der Familie das Gymnasium in Hasaka im Nordosten Syriens. Trotz schwerer Verwundungen will Zagros auch nach dem Krieg in der Miliz bleiben. © Sonja Hamad 6/11 Die 28-jährige Sanitäterin Zilan Amed fotografierte Sonja Hamad im Oktober 2015 in Sindschar. Sie hat nur eine sechsmonatige Theorie und eine einmonatige Praxisausbildung absolvieren können, bevor sie sich um die oft lebensgefährlich Verwundeten kümmern musste. © Sonja Hamad 7/11 Wie viele der Kämpferinnen, die Sonja Hamad getroffen hat, wirkt Dicle Firat wesentlich älter, als sie ist. Das Porträt der 23-Jährigen entstand im September 2015 in Hasaka (Nordsyrien). Firat ist seit drei Jahren Mitglied des Widerstands, vorher hat sie in den Bergen Kurdistans gekämpft. © Sonja Hamad 8/11 Zilan Gimgim, die erst 18 Jahre alt ist, trägt die typische Kleidung der kurdischen Kämpfer: eine weite Hose sowie einen Schutik, einen meterlangen Stoffgürtel, der kunstvoll um die Hüfte gebunden wird. Das Porträt wurde ebenfalls im September 2015 in Sindschar aufgenommen. © Sonja Hamad 9/11 Rüksen Ahmed ist 20 Jahre alt und kämpft in den Bergen bei Sindschar im Nordirak. Sie erzählte von ihrer älteren Schwester, die in Berlin lebt und sich anders als Ahmed gegen ein Leben im Kampf entschieden hat. © Sonja Hamad 10/11 In den Kandil-Bergen liegt das "Museum der Märtyrer", geschmückt mit einem Porträt des inhaftierten PKK-Führers Abdullah Öcalan. Hundert Meter entfernt befindet sich der bekannteste Friedhof der kurdischen Kämpfer. © Sonja Hamad 11/11 Die Frauen haben am wenigsten zu verlieren und am meisten zu gewinnen. © Sonja Hamad

Die Frauen sind meist kaum 18 Jahre alt, wenn sie in Trainingslagern eine Grundausbildung an den Waffen erhalten. Danach kämpfen sie Schulter an Schulter mit den Männern an der Front. Oft wirkten diese Frauen viel älter, als sie seien, erzählt die Fotografin. "Dennoch erschienen sie mir nicht verbittert oder verhärtet, im Gegenteil: Sie gehen sehr liebevoll und freundschaftlich miteinander um."

Im März und im September 2015 ist Hamad nach Syrien und in den Nordirak gereist, sie hat viele Wochen mit den Freiheitskämpferinnen verbracht. Für die 1986 in Damaskus geborene Kurdin, die im Alter von drei Jahren mit ihren Eltern nach Deutschland kam und heute in Berlin lebt, waren es erschütternde Reisen. "Ich habe oft unbeschreibliche Angst gefühlt, und manchmal war ich einfach nur traurig über den Weg, den diese Frauen gehen müssen. Aber vor allem war ich tief berührt von ihrem Mut und der Hoffnung, die sie ausstrahlen."

Sie kämpften ja nicht nur gegen den IS, sie kämpften auch einen feministischen Kampf: "Am meisten fürchten sie, die gewonnene Freiheit eines Tages wieder zu verlieren", sagt Sonja Hamad. "In der traditionellen kurdischen Gesellschaft definiert die Familie, der Klan, wer man ist und was man werden kann. Auf meine Frage ›Was macht ihr, wenn der Krieg vorbei ist?‹ sagten sie: ›Der eigentliche Kampf beginnt erst, wenn der Frieden errungen ist.‹"