Mein Bruder hat neulich geheiratet und für seine kleine Hochzeitsgesellschaft selbst gekocht. Es gab zur Vorspeise Nudeln mit Tomatensoße. Darüber hat die Familie ein bisschen die Nase gerümpft, bis die Pasta vor ihnen stand: die Tagliatelle selbst gemacht, die Tomatensoße auch, aus den kleinen roten Geschmacksbomben, zu denen Tomaten im Spätsommer werden. Familie Snob war begeistert.

In diese Tomatenpasta kommt zusätzlich geröstetes Weißbrot. Das wird jetzt wiederum die Leute auf Diät erschrecken: Sind das Kohlenhydrate mit Kohlenhydraten?! Ja, so ist es, das Leben ist eine einzige köstliche Versuchung.

Olivenöl in einer Pfanne erhitzen, geschälte Knoblauchzehe darin schwenken. Altbackenes Weißbrot in 1 Zentimeter große Würfel schneiden, in die Pfanne geben und einige Minuten anrösten, bis sie etwas Farbe annehmen. Tomaten dazugeben, salzen, eventuell Tomaten ein bisschen andrücken, sodass der Saft austritt. Einige Minuten bei mittlerer Hitze unter Rühren dünsten. Währenddessen die Pasta in kochendes Salzwasser geben. Petersilien- und Basilikumblätter mit frisch geriebenem Parmesan, Salz, etwas Olivenöl und etwas Chilipulver mit dem Pürierstab zu einer Pestosoße vermengen, mit 2 EL vom Nudelkochwasser glatt rühren. 2 Minuten vor Ende der Garzeit der Spaghetti diese vom Topf zur Soße in die Pfanne heben, eine Kelle Nudelwasser dazugießen. Flüssigkeit einkochen lassen, die Knoblauchzehe gegebenenfalls herausfischen. Schließlich die Pestosoße in die Pfanne gießen, gut umrühren, eventuell nachsalzen.

Pasta mit Tomaten und geröstetem Weißbrot (für zwei Personen)

Zutaten – etwas Olivenöl, 1 Knoblauchzehe, 120 g Weißbrot (am besten vom Vortag), 350 g kleine Tomaten (geviertelt), Salz, 200 g Spaghetti, je 1 Handvoll Petersilien- und Basilikumblätter, 2 EL geriebener Parmesan, etwas Chilipulver