Eigentlich esse ich keinen Toast. Ich mag lieber grobes Bauernbrot und eine ordentliche Brotzeit. Leckeren Käse, vielleicht eine Avocado, Zwiebeln, Radieschen ... Wurst muss nicht sein, schmeckt aber auch. Toast esse ich nur am Wochenende mit meinen Söhnen. Da nehmen wir uns richtig Zeit zum Frühstücken, ich koche Eier, die innen schön weich sind, dann schneide ich das getoastete Toastbrot in kleine Streifen, und wir stippen damit das Eigelb raus. Ein Frühstücksritual, auf das wir uns freuen.

Mein Toaster freute mich bislang weniger. Ein Ungetüm aus Chrom, ich habe ihn mal geschenkt bekommen, weil ich viele Flugmeilen angesammelt oder besonders viel getankt hatte, ich weiß es nicht mehr. Er ist jedenfalls überdesignt und viel zu groß. Geben Sie mal in der Google-Bildersuche das Stichwort "Toaster" ein, dann wissen Sie, was ich meine: Fast alle Toaster sehen so aus, als müsste Vati mit ihnen samstags in die Waschanlage.

Der Toaster von Muji ist nicht überdimensioniert und sein Design wunderbar schlicht. Er hat genau drei Knöpfe: um die Dauer des Toastens zu regeln, um es abzubrechen und einen für die Auftau-Funktion. Und natürlich den Schieber zum Einschalten. Ist der Toaster nicht in Betrieb, schmiegt er sich in irgendeine Ecke und stört optisch nicht weiter. Wie es sich für Haushaltsgeräte gehört.

Allerdings ist er deutlich häufiger in Betrieb als mein alter Toaster. Ich habe entdeckt, dass es köstlich schmeckt, wenn ich das schon etwas trocken gewordene Bauernbrot auftoaste. Ich weiß nicht, warum ich das erst jetzt herausgefunden habe. Wahrscheinlich, weil man schöne Geräte einfach gerne benutzt.