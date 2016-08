Usain Bolts Mama hat neulich CNN ein Interview gegeben. Auf die Frage, was sie sich denn für ihren Sohn wünsche, wenn der bald aufhöre, Wettkämpfe zu laufen, hat Jennifer Bolt Folgendes gesagt: "Ich hoffe, dass er dann häuslich wird, heiratet und eine Familie gründet."

Damit ist zumindest aus der Sicht der Gesellschaftskritik der Beweis erbracht, dass jede, wirklich jede Mutter den Coolness-Faktor ihrer Kinder wenigstens um die Hälfte reduziert. In besonderer Weise gilt das für Söhne, die ja eh schnell in den Verdacht geraten, unter dem Matriarchat zusammengefaltet zu werden. Da kann ein Usain Bolt noch so viele Weltrekorde brechen und Goldmedaillen einheimsen, Geld und Ruhm anhäufen und mit seiner Rocket-Man-Pose ein Blitzlichtgewitter auslösen – Mama Bolt schafft es, das in uns allen eine unangenehme Kindheitserinnerung hochkommt: Taschentuch raus, leicht draufgespuckt, Mund vom Gör abgewischt. Und schon bleibt der Raketen-Mann auf der Erde.

Mama Bolt nahm, um im Bild zu bleiben, das Taschentuch dabei ganz dezent in die Hand. Sanft im Ton, hart in der Sache, äußerte sie ihren Wunsch eher zurückhaltend, nicht so muttermäßig mit "Ich will jetzt wirklich bald Enkelkinder"-Druck. Dass Usain auch die Bibel lesen solle, kam dagegen schon etwas strenger rüber.

Nun, eine gewisse Erdung schadet ja nicht. Vielleicht sollten sich andere Mamas Jennifer Bolt sogar als Vorbild nehmen und ihre eigenen Raketen hin und wieder mal runterholen. Mama Böhmermann zum Beispiel: "Sohn, den Erdoğan ärgern deine türkischen Kollegen nun wirklich subtiler. Überlass das doch in Zukunft lieber denen. Gibt doch nur Ärger, Janni." Oder Mama Schweiger: "Im Fernsehen hast du ein Benehmen wie eine offene Hose, Sohnemann!" Oder Mama Bieber: "Die Tätowierungen werden dir eines Tages peinlich sein. Glaub mir, ich weiß, wovon ich rede."

Aber vielleicht irrt die Gesellschaftskritik ja auch. Vielleicht ist das mit dem Taschentuch wirklich 80er, und Mütter sollten es mit dem römischen Dichter Terenz halten, der schreibt: "Alle Mütter sind ihren Söhnen Helferinnen bei Verfehlungen." Usain jedenfalls hält vom Großmutterwunsch seiner Mutter nicht so viel. So früh wie etwa Sportkollege Wayne Rooney zu heiraten – das sei einfach unfair, sagte der Jamaikaner jüngst. Bolt wird ja auch erst 30. Es gibt halt Dinge, bei denen selbst der schnellste Mann der Erde langsam aussieht.