Trump. Erdoğan. Herr Söder in der Badehose. Nicht zu reden von des Herrn Gabriel Stinkefinger als Gipfel der deutschen Debatten-Kultur. Nun, viele Leute denken in diesem Sommer an Migration, also nicht an Syrer, sondern ans Selber-Auswandern. Fuck the old world! Die bedrängte Seele flüchtet sich zu Seen und Wäldern, fühlt hin zu Tiefblau und Dunkelgrün, ersehnt sich eine Luft wie Sahne, ohne Schwebstoffe. Kanus also statt frisierte Diesel, viele reden jetzt so oft von Kanada, als hätten sie einen zu hohen Michael-Moore-Input gehabt. Wir also: nichts wie hin! Gucken, wie der Kanadier so drauf ist.

Ich sitze jetzt in einem alten Holzhaus, das auf einer Lichtung steht, um die sich, wie staunend, viele hohe Bäume eines Waldes versammelt haben, der bis zum Horizont reicht. Die Bäume blicken auf eine Idylle. Das zweistöckige Haus ist safrangelb, innen neigen sich die Dielen mal in diese, dann in jene Richtung. Vor der Tür liegt Bruce, ein deutscher Schäferhund. Links hinten reifen Tomaten, im Gebüsch schnorcheln Schweine, in der Farbe Karamel, auf der Wiese sumsende Bienenstöcke. Zur Rechten stolzieren Pferde vor einer Scheune, die sich wie eine Kathedrale über Apfelbäume erhebt. Unter den Apfelbäumen schlendert unser kanadischer Adam dahin. Er ist ein untersetzter Mann mit Wuschelkopf und hört auf den Namen Jack. Auf seinem rechten Arm hockt Sam, der kleine König. Vater und Sohn gehen zu den Hühnern, Eier sammeln. Was ist hier los?, fragt man sich. Kann das sein, so viel Idylle? Was muss man vorweisen, was können, für die Paradiesgrenzkontrolle?

Nun, Männer, es ist nicht wenig! Gestern etwa hat Jack eine Truckladung von Holzstämmen zu einem Typen gesteuert, für ein Blockhaus. Jack ist Schreiner. Er behaut mit seinen baumstarken Armen die kanadische Fichte, bis sie sich wie Schraubzwingen ineinanderkrallen, zu Wänden, die Regen und minus 40 Grad bei bitterem Nordwind trotzen. In den letzten fünf Jahren hat Jack auch sein eigenes Haus auseinandergenommen, innen die Wände gedämmt, außen neu verschalt. Die Küche eingebaut, aus schrundigem Altholz, den Kamin, ein schwarzes Ungetüm. Kabel neu verlegt. Trifft sich gut, dass Jack auch Elektrik kann.

Jack und seine Frau Megan haben in der Scheune geheiratet. Eine Zeit lang haben sie die Scheune als Hochzeitslocation vermarktet, tolle Partys, 200 Leute und mehr, inkl. Catering. Jack kann ja auch Koch. Spezialität: Pizza. Wurde aber alles zu viel. Das Geld dagegen: wurde immer weniger. Jacks Frau, die Pferdecoach ist, hat neulich ihren Job aufgegeben, um mehr bei Sam zu sein, sie kellnert jetzt auch mal unten am See, wo Jack auch mal Kanustunden angeboten hat. Leider keine Nachfrage. Der Kanadier paddelt selber. Weshalb sich Jack wieder ganz aufs Schreinern verlegt hat.

Dieser Trip mit dem Truck gestern ging so, nun, leider nicht glatt. Kurz vor dem Gipfel des Berges, wo das Blockhaus hinsoll, rutschte der Laster auf einem Felsen nach links ab und hing über dem Abgrund, ein einzelner Baum hat ihn abgefangen. Hat den ganzen Tag gedauert, das Gefährt wieder flottzukriegen. Danach war die linke Seite des Führerhauses weggerissen.

Jack kann heute schon wieder lächeln. Sein Lächeln ist fast so süß wie das von Sam, beider Augen sind blau und voller Vertrauen, in sich, aufeinander, und natürlich auf Megan. Was der Mann so braucht, also in Kanada. Jack sagt, er sei froh, so viel gelernt zu haben, dass er immer durchkommt. Weiß, was wie zu tun ist. Wie Nike so prima formuliert: "Just do it". Aber, Männer, man muss es eben können, das verdammte Tun. Mein lieber Herr Scholli!



