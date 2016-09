Modetrends Sieht stark aus

© Crayola Mode

Die Levi’s-501-Jeans

Wer Anfang des Jahrtausends zur Schule gegangen ist, wird sich vielleicht an die knallenge Schlagjeans erinnern, die damals unter pubertierenden Mädchen als überlebensnotwendig galt. Die Hose saß unterhalb der Beckenknochen, entblößte hinterrücks Fleischröllchen und fast den halben Po. Bequem war das nicht, für die Jungs aber ein Erlebnis. Es gab damals Schuldirektoren, die der Damenwelt überweite T-Shirts verordneten, um männlichen Aufmerksamkeitsdefiziten vorzubeugen. Ein bessere Wahl, um sich Respekt zu verschaffen, ist die Levi’s-501-Jeans. Kombinieren kann man sie zu allem Möglichen: Streifenbluse oder Paillettenhemd, Turnschuhen oder Plüschsandaletten. Nie sieht man aufgedonnert oder bemüht aus, wenn man diese Hose trägt – und doch ist die 501 kein Kleidungsstück, das den weiblichen Körper ignoriert. Ein schönes Hinterteil macht sie allemal. Nur eben unter dem Stoff. Blöße war noch nie ein Zeichen von Macht.

Der Mantel als Kleid

Nie sieht man angezogener und damit respektabler aus als in einem wirklich feinen Mantel. Dass man ihn wie ein Kleid tragen kann, bewies Audrey Hepburn als Holly Golightly in Frühstück bei Tiffany. Eines der seltener zitierten Stücke ihrer Filmgarderobe ist der orangefarbene Mantel, in dem sie mit George Peppard durch New York flaniert. Was sie drunter trägt, ist nicht von Interesse. Der Mantel verleiht ihr Haltung und Grazie, wie eine Uniform, nur viel charmanter. Viele Leute kaufen sich für den Winter nur einen einzigen Mantel, dabei sollte man mindestens fünf besitzen. Weil man ihn auf der Straße trägt, ist er das repräsentativste Kleidungsstück von allen – und dabei doch so schön, dass es die reinste Verschwendung ist, ihn beim Betreten eines Raumes auszuziehen. Mäntel wie der klassische Trenchcoat von Burberry eignen sich wunderbar als Kleid. Drunter kann man zur Not sein ältestes Schlaf-T-Shirt tragen und verliert doch nicht an Überzeugungskraft.

Statement-Schmuck

Wenn Frauen in Führungspositionen aufsteigen, wird ihnen manchmal von Management-Trainern die "markante Kette" empfohlen. Die bekannteste Trägerin der markanten Kette ist Angela Merkel. Sie trägt Ketten mit ellipsen- oder kugelförmigen Gliedern. Legendär war die schwarz-rot-goldene "Schland-Kette". Das Problem der markanten Kette: Sie schmückt nicht, und sie soll auch gar nicht schmücken. Traditionell wurde Schmuck vom Mann an die Frau verschenkt, er drückte damit seinen Wohlstand aus und markierte seinen Besitzanspruch. Der Schmuck der einflussreichen Frau soll aber weder so aussehen, als sei er ihr von ihrem reichen Mann umgehängt worden, noch soll er die Blicke auf die nackte Haut lenken und so einen intimen Moment schaffen – Ergebnis: die Schlandkette. Dabei gibt es heute schönen Schmuck, dem man ansieht, dass Frauen ihn sich selbst kaufen, einfach weil er geschmackvoller ist als alles, was sich ein Mann an einer Frau vorstellen kann.

Die Hüfttasche

Männer haben keine Handtaschen – sie haben Zwecktaschen. Eine Aktentasche, einen Arztkoffer, eine Kuriertasche, eine DJ-Tasche oder eine Trainingstasche. Mit seiner Tasche zeigt der Mann, was er macht, wozu er auf der Welt zu gebrauchen ist. Die berufstätige Frau zeigt damit, dass sie trotz allem eine Frau ist – die eben eine Tasche braucht, in der sie all ihren Kram transportieren kann. Dabei ist eine Handtasche durchaus behindernd. Denn sie blockiert ständig eine Hand ihrer Besitzerin. Zum Glück kommt nun die Hüfttasche zurück. Sie war schon einmal in den achtziger Jahren da, aus Nylon, und später als Gürteltasche, genutzt von Touristen, die Angst vor Taschendieben hatten. Nun gibt es schöne Hüfttaschen von Sonia Rykiel, Louis Vuitton und Phillip Lim. Natürlich bringen Hüfttaschen mit sich, dass sie an der Hüfte die Silhouette verändern. Aber das Problem haben Männer, die alles in die Hosentaschen stopfen müssen, schließlich auch.

Kitten Heels

Von Frauen, die wichtige Entscheidungen trafen, wurde lange erwartet, dass sie sich an bestimmte Kleidercodes hielten. Sie durften kein Kleid tragen, wohl aber ein Kostüm. Und sie sollten stets auf hohen Schuhen daherkommen. Offenbar konnte man sich nicht vorstellen, dass eine Frau ohne hohe Absätze noch als Frau erkennbar ist. Dabei wurden hochhackige Schuhe für Männer gemacht, die auf Frauen schauen. Sie heben den Po in den Blickpunkt, und sie verunstalten den Gang. In High Heels kann niemand große Schritte machen oder sicher auftreten. Auf hochhackigen Schuhen ist die Frau ein Ausstellungsstück – dem abends die Füße wehtun. Glücklicherweise gibt es mittlerweile Alternativen. Mit Mules können Frauen größer erscheinen, als sie sind, ohne stöckeln zu müssen. Und Kitten Heels, wie sie von Valentino eingeführt wurden, bewahren einen anderen Vorteil der High Heels: das unverkennbare Klacken, das schon Weitem ankündigt, wer hier im Anmarsch ist.