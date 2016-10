Das war meine Rettung "Mahlers Musik gibt mir die Möglichkeit, mich nicht allein zu fühlen"

ZEITmagazin: Herr Kosky, wie sind Sie zur Oper gekommen?

Barrie Kosky: Sehr früh, und zwar durch meine ungarisch-jüdische Großmutter. Als ich sieben war, hat sie mich in Melbourne in Puccinis Madame Butterfly mitgenommen, das hat mein Leben verändert. Meine Großmutter war mein künstlerischer Mentor. Sie sagte: Wir machen etwas sehr Besonderes, aber vorher musst du dich vorbereiten. Dann gab sie mir ihre Aufnahme von Madame Butterfly, das war vier Monate vor der Premiere. Ich hatte keine Ahnung, was Oper war, ich kannte nur diese Stimmen von der Aufnahme.

ZEITmagazin: Was heißt es für einen Siebenjährigen, in die Oper zu gehen?

Kosky: Es war Klang und Sinnlichkeit. Und die Musik gab mir schon als Kind ein schönes Gefühl der Verlorenheit. Raus aus dem Alltag, weg vom australischen Sonne-Strand-Leben.

ZEITmagazin: Aber ist Verlorenheit nicht etwas Trauriges? Hat es nicht etwas mit Einsamkeit zu tun?

Kosky: Ich habe sehr früh diese Einsamkeit gefühlt, aber es war eine produktive Einsamkeit. Ich war anders als die anderen. Meine Familie kam aus einer russisch-ungarisch-polnisch-jüdischen Welt, die gab es für mich aber nur zu Hause. Die Musik war für mich im klassischen Sinn eine Fluchtmöglichkeit. Ich mag Schnee, nicht Strand.

ZEITmagazin: Ist das ein Erbteil ihrer osteuropäischen Vorfahren?

Kosky: Ich frage mich oft, was man von seinen Vorfahren übernimmt. Die 5.000 Jahre jüdischer Geschichte sind eine Geschichte des Exils. Meine ungarische Großmutter ist 1935 nach Australien gekommen, sie wurde 94 Jahre alt, aber sie hat nie aufgehört, Australien zu hassen und die Kultur ihrer Heimat zu vermissen. Sie blieb, nachdem ihr Mann früh gestorben war, die traurige, einsame, jüdische, großbürgerliche Exilwitwe. So wurde ich zu ihrem Projekt. Und ich selbst, obwohl ich eine fantastische Kindheit hatte und Australien ein wunderbares Land ist, habe mich doch nie dort zu Hause gefühlt. Hier in Europa bin ich tief verbunden mit europäischer Kultur, aber trotzdem bin ich weder Deutscher noch Europäer, auch nicht Ungar.

ZEITmagazin: Haben Sie sich mit Ihrem Judentum bewusst auseinandergesetzt?

Barrie Kosky 49, ist Opern- und Theaterregisseur. Der Australier lebt in Berlin und ist dort Intendant der Komischen Oper sowie Mitglied in der Akademie der Künste. Im Jahr 2017 wird Kosky Die Meistersinger von Nürnberg bei den Bayreuther Festspielen inszenieren.

Kosky: Als ich so zwölf oder 13 war, in dieser Phase der Vorpubertät, wenn man anfängt, seine Identität zu bilden, als ich mir auch über meine Sexualität schon im Klaren war, da fing ich an, über das Judentum nachzudenken, ich fragte mich nach der Bar-Mizwa, ob ich weiter an Gott glaube. Diese Zeit zwischen sieben und 15, die prägen einen Menschen stark. Ich war acht oder neun, als ich gewusst habe, dass ich schwul bin.

ZEITmagazin: So jung? Da hat man schon so eine Kategorie zur Hand?

Kosky: Ich habe keine große Coming-out-Geschichte gehabt, keine Folterkammer der Emotionen, diese furchtbaren Geschichten, wie ich sie später von so vielen Freunden gehört habe. Natürlich stand ich nicht mit neun Jahren mit der Regenbogenflagge da ... Es war nur dieses Hingezogensein zu Männern, und irgendwie hat sich das mit meiner Begeisterung für die Oper vermischt – was ja auch schon ein Klischee ist.

ZEITmagazin: Die Musik als die Fluchtwelt des Außenseiters?

Kosky: Aber bitte ohne diesen tragischen Unterton. Als ich 13 war, habe ich Mahler entdeckt. Er ist der jüdische Komponist par excellence, alles in seiner Musik ist Kampf mit seinem Judentum und seinem Nicht-Judentum. Er musste ja zum Christentum konvertieren, um Chef der Wiener Staatsoper zu werden. Darunter hat er ein Leben lang gelitten. Ich habe das Lied von der Erde entdeckt, in einer Aufnahme von Bruno Walter, die meine Großmutter mir gegeben hatte. Mit Kathleen Ferrier. Der berühmte letzte Satz, wenn sie endlos "ewig, ewig" singt, das sind für mich die besten 30 Minuten der Musikgeschichte. Im gleichen Moment, ich muss 15 gewesen sein, war ich total verliebt in einen Jungen von der Schule. Er war Fußballer. Auch das wieder wie im Klischee: Der kleine, schwitzende, jüdische Junge mit der Brille und den schwarzen Haaren ist total verliebt in den blonden Anglo-Fußball-Gott. Ich war komplett besessen, aber ich wusste auch, es würde nie etwas passieren. Aber wenn ich den letzten Satz des Lieds von der Erde hörte und Kathleen Ferrier endlos dieses "ewig, ewig" wiederholte, das gab mir Trost. Wenn ich heute diese Musik höre, sehe ich das Gesicht des Jungen vor mir. Diese Musik gibt mir die Möglichkeit, mich nicht allein zu fühlen.



