Die Mode beschäftigt sich mit dem Gegenwärtigen und ist gewohnt, Vergangenes schnell hinter sich zu lassen. Man sollte sich von Zeit zu Zeit daran erinnern, was die Mode schon an abscheulichen Stücken hinter sich gelassen hat. Etwa den Vatermörderkragen des 19. Jahrhunderts. Oder das Fischbein-Korsett, das im 17. Jahrhundert mit aller Macht die weibliche Brust flach drückte. Oder auch die Baseball-Mützen der achtziger Jahre, deren Schirme in den Nacken gedreht wurden. So viele Dinge sind besser, bequemer und schöner geworden, dass es eine reine Freude ist. Manchmal geschieht es allerdings, dass ein Klamottengeist aus der Gruft tritt und unvermittelt auf den Laufstegen erscheint. Ein solcher Wiedergänger ist der Mühlsteinkragen. Dies ist ein weißer, aus ziehharmonikaförmigen Falten gestalteter Kragen, der den ganzen Hals umschließt. Schon der Name deutet den Tragekomfort an. Zu sehen war dies bei der jüngsten Couture-Kollektion von Valentino, aber auch Giambattista Valli, Rodarte, Lanvin und Vetements zeigen derlei hochgeschlossene Kragenvariationen.

Der Mühlsteinkragen ist eine Halskrause und entstammt der spanischen Hofmode, die Europa im 16. Jahrhundert beherrschte. Sie war schon zur Zeit ihrer Blüte reaktionär. Es galt, der freizügigen Renaissance-Mode entgegenzutreten. Mit einigem Erfolg. Die Halskrause hatte dabei eine besondere Funktion. Zum einen war sie der Gipfel der Züchtigkeit, denn sie unterband jeden Blick auf das Dekolleté der Frau. Hingegen betonte die spanische Mode, auf was es nach den Vorstellungen der damaligen Zeit ankam. Den Kopf, der dank der Krause wie vom Körper getrennt erschien, und die Hand, die durch Rüschen-Manschetten am Ärmel ebenfalls hervorgehoben wurde. Kopf und Hand waren Instrumente der Macht. Die weiße Krause war gleichzeitig ein Symbol der Unschuld, denn um die nicht zu beschmutzen, musste man sich sehr geziemt benehmen. Und zuletzt zeigte sie auch den Wohlstand an. Je mehr Stoff darin gefaltet war, desto reicher war ihr Träger. Der Dreißigjährige Krieg machte mit der spanischen Mode Schluss, danach trug man französisch. In einigen geistlichen Amtstrachten hat sich die Halskrause allerdings bis heute gehalten. Dass sie nun auch wieder in Kollektionen auftaucht, ist hoffentlich nur ein kurzer bedeutungsloser Flirt mit der Geschichte. Denn sollte ein solch menschenfeindliches Teil tatsächlich wieder Mode werden, ist wohl alles denkbar. Sogar das Comeback der in den Nacken gedrehten Schirmmütze.

Foto: Peter Langer / Gefalteter Kragen von Dirk van Saene for Veronique Branquinho, 300 Euro