Emilia Schüle wurde am 28. November 1992 im russischen Blagoweschtschensk geboren und kam als Kind mit ihren Eltern nach Deutschland. Sie spielte unter anderem im Tatort mit. Am 22. September startet ihr Kinofilm LenaLove

An meine nächtlichen Träume erinnere ich mich leider kaum, abgesehen von einem Albtraum. Ich habe die Internationale Schule Berlin besucht, die Abiturzeit war sehr hart für mich. Die Prüfungen waren auf Englisch, parallel steckte ich in Dreharbeiten. Ich habe mich völlig ausgesaugt gefühlt. In diesem Traum warfen mich meine Lehrer zu Boden, traten, schlugen und bespuckten mich. Es war so demütigend! Der intensivste Traum meines Lebens. Ich war komplett außer mir und habe nach dem Aufwachen ungefähr eine halbe Stunde gebraucht, um mich zu beruhigen. Danach habe ich überlegt, die Schule zu schmeißen. Aber ich habe es durchgezogen.

Der Schule verdanke ich auch einen realen Albtraum: Als ich vierzehn war, haben alle Mädchen meiner Klasse ein Dreivierteljahr nicht mit mir geredet. Ich war die Neue und kam fünf Wochen zu spät in den Unterricht, weil ich Dreharbeiten hatte. Vielleicht habe ich irgendetwas falsch gemacht, jedenfalls haben einige Mädchen beschlossen, mich zu schneiden und auszuschließen, alle anderen haben dann mitgemacht.

Eine grauenhafte Zeit. Ich habe stark abgenommen, hatte Angst, zur Schule zu gehen, und bin innerlich total abgestumpft, um mich zu schützen. Die meisten Erinnerungen an diese Zeit habe ich verdrängt, ich weiß nur noch, dass es mir sehr schlecht ging.

Wenn ich wach bin, träume ich nicht um des Träumens willen. Anstatt meinen Träumen nachzuhängen, versuche ich, sie im Hier und Jetzt anzupacken und möglichst schnell umzusetzen. Den einen großen Traum habe ich auch gar nicht. Obwohl, vielleicht doch – ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, als irgendwann in einem umgebauten Bauernhof zu leben. Der müsste allerdings im Berliner Umland sein. Früher war ich häufig auf dem Land, mittlerweile bin ich ein totales Stadtkind geworden. Wenn ich Abstand brauche und abschalten will, verreise ich.

Viele meiner Träume drehen sich um das Reisen. Ich träume davon, in Buenos Aires Tango tanzen zu lernen oder mit der Transsibirischen Eisenbahn zu fahren und Blagoweschtschensk zu besuchen, den Ort, an dem ich geboren wurde. Die Vorstellung, meine Koffer zu packen und von heute auf morgen für ein paar Wochen oder Monate zu verschwinden, fasziniert mich schon lange. Es macht mir Angst, dass ich das gar nicht wagen würde. Es gibt so vieles, was mich hier hält! Vor allem die Furcht, etwas zu verpassen, nicht zuletzt in meinem Beruf. Ich wünsche mir die innere Freiheit, mir diese Angst nehmen zu können. Zurzeit könnte ich das nicht. Aber ich hoffe, dass sich das ändert.

Manchmal wünsche ich mich auch zurück in die Zeit, als es noch keine Handys oder sozialen Netzwerke gab. Es ist erschreckend. Ich träume davon, dass meine Generation aufwacht und beginnt, die Probleme dieser Welt zu erkennen und anzupacken, nach Lösungen zu suchen! Aber wir lassen uns betäuben und drehen uns nur um uns selbst. Ich träume von einer Jugend, die sich nicht von Apps, Social Media und der Unterhaltungsindustrie zudröhnen lässt, sondern versucht, die Welt besser zu machen.

Diesen Artikel finden Sie als Audiodatei im Premiumbereich unter www.zeit.de/audio.