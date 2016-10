Es glitzert wieder. Für Balenciaga entwarf Demna Gvasalia einen Rollkragenpullover mit passendem Rock in Royalblau, der funkelt, als ob er aus dem Umhang der Eiskönigin geschneidert worden wäre. Bei Dolce & Gabbana scheinen die Kleider von Gold durchwirkt zu sein. Auch bei Missoni und Jil Sander schimmert es metallisch. Manche Kleider sehen aus, als könne man damit nicht nur in eine Disco gehen, sondern gleich selbst eine Disco darstellen. Das Garn, das für diesen Look steht, heißt Lurex und wird stets dann eingesetzt, wenn es in der Mode glamourös zugehen soll. Wenn die Trägerin sich also besonders abheben möchte. Dabei steht Lurex eigentlich für das Gegenteil, nämlich für die Demokratisierung der Mode.

Die Welt verdankt den Lurexfaden einem Herrn namens Thomas F. Dolan, ehemals Präsident der Dobeckmun Company in Cleveland/Ohio. Bei Dobeckmun hatte man sich Ende der zwanziger Jahre auf Cellophan-Verpackungen für Lebensmittel spezialisiert. Damals kamen die ersten Supermärkte in den USA auf, und für die Selbstbedienung war es von Vorteil, wenn der Kunde die Ware durch eine transparente Folie begutachten konnte. Leider waren diese Folien umständlich zu öffnen. Also erfand Dolan das Zip-Tape, ein in die Folie eingearbeitetes rotes Bändchen, mit dem sich ein Beutel einfach aufreißen ließ. Eines Tages wollte ein Kunde, um seine Produkte als besonders wertvoll erscheinen zu lassen, einen silbernen oder goldenen Aufreißfaden haben. Also begann man einen Faden zu entwickeln, der aus dünner Aluminiumfolie bestand, die mit einem hauchfeinen Film aus Polyester umschlossen war. Dieses Fädchen war das Vorbild für das Lurexgarn. Durch den Polyesterfilm konnte das Metall nicht mehr oxidieren und behielt seinen Glanz wie sonst nur ein Edelmetallfaden.

Damit wurde glänzende Kleidung zum Allgemeingut. In Gold und Silber gekleidet zu gehen war klassischerweise den Reichen vorbehalten, denn ein golddurchwirktes Gewand ließ sich nur herstellen, indem ein Garn mit einem geplätteten Faden aus Gold, Silber oder zumindest Kupfer versponnen wurde. Das war aufwendig und teuer. Mit Lurex aber war der Glanz für alle da, was es in den fünfziger Jahren weltweit beliebt machte. Es ist schön, wenn man sich beim Ausgehen in einem Lurexkleid besonders wertvoll fühlt. Wenn man danach aber zu Hause eine Packung Wurstaufschnitt öffnet, lohnt es, sich daran zu erinnern, dass das kleine rote Fädchen in der Hand mit dem Kleid einen gemeinsamen Vorfahren hat.

Foto: Peter Langer / Pullover und Rock von Jil Sander in metallischem Look