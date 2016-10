Ob Kuscheltier, Spielzeug oder Sammlerobjekt: Teddybären und Puppen können nicht nur Kindern ans Herz wachsen. Und wenn das gute Stück einen Schaden erleidet, wenn ein Bein bricht oder ein Glasauge fehlt, ist es praktisch, eine Teddy- oder Puppenklinik in der Nähe zu haben. Rund 150 solcher Werkstätten haben wir ausfindig gemacht – Puppen- und Teddydoktoren ist kein staatlich anerkannter Beruf. Auffällig oft sind die Werkstätten im Süden ansässig, dort, wo die Spielzeugproduktion Tradition hat: in Baden-Württemberg, Franken, Thüringen und im Erzgebirge. Auch in Nordrhein-Westfalen sind sie verbreitet. Es werden übrigens nicht nur kostbare Porzellanpuppen oder Steiff-Bären zum Doktor getragen, manchmal braucht auch ein gewöhnlicher Teddy Hilfe – weil ein Kind so an ihm hängt, dass er unmöglich in einer Kiste verschwinden kann. Einen pädagogischen Effekt hat der Gang zum Doktor, der Puppe oder Teddy praktisch immer retten kann, wohl auch: Er nimmt Kindern die Angst vor dem echten Arzt.

Recherche: Anton Dorow