Ich habe eine sozialverträgliche Möglichkeit gefunden, morgens schon Rotwein zu genießen: Ich koche ihn mit Zucker zu einem Gelee ein. Noch besser als morgens zum Butterbrot schmeckt so ein Gelee allerdings zu Käse nach einem Abendessen. Im Prinzip besteht Rotweingelee tatsächlich nur aus Wein und Zucker, was zugegebenermaßen nicht besonders attraktiv klingt und das Gegenteil der beliebten Avocado-Quinoa-Küche ist. Aber so sollte man das nicht sehen. Weingelee schimmert schön rubinrot im Glas und schmeckt nach goldenem Herbst und irgendwie ein bisschen ungewöhnlich. Außerdem verkocht der Alkohol sowieso (glaube ich). Und ich gebe noch Rosmarinzweige dazu, die sind immerhin nicht komplett ungesund. Mögliche Zutaten wären auch Thymian, Zimt, Sternanis, Orangen- und Zitronenschale, Kardamom. Auch könnte man statt Rotwein einen weißen Süßwein nehmen, zum Beispiel Sauternes, und nach demselben Prinzip vorgehen. Weißweingelee passt offenbar ganz besonders gut zu Gänsestopfleber. Genaueres kann ich dazu nicht sagen. Wer öffentlich zugibt, dass er gern Gänsestopfleber isst, bekommt ein Problem. Das Gute aber ist, dass man ja gar nicht alles, was man tut, öffentlich tun muss.

Den Rotwein, zum Beispiel einen Spätburgunder, mit dem Zucker in einen Topf geben. Rosmarin waschen und trocknen, im Ganzen dazugeben. Alles aufkochen und 4 Minuten lang bei starker Hitze sprudelnd kochen. Gelierprobe machen: Man gibt einen Teelöffel vom heißen Gelee auf einen Teller und hält ihn schräg. Wird die Masse zähflüssig, ist das Gelee fertig. (Was die Garzeit betrifft, sollte man sich in jedem Fall vor dem Kochen die Kochanleitung auf der Zuckerpackung einmal durchlesen.) Die Rosmarinzweige herausfischen und das Gelee noch heiß in saubere Gläser füllen.

Rotweingelee (für ungefähr 4 Gläser)

Zutaten – 0,75 l leichter Rotwein, 500 g Gelierzucker (2 : 1), 6 Zweige frischer Rosmarin