Deutschlandkarte Bürgerstiftungen

Karte: Orte mit Stiftungen, die das Gütesiegel des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen tragen und mindestens 150 Stifter haben. In Klammern: Die Zahl der Bürgerstifter im Ort



Wenn es um Stifter geht, ist meist von den ganz großen Geldgebern die Rede – von Mark Zuckerberg zum Beispiel, der ankündigte, 99 Prozent seines Facebook-Aktienvermögens in eine Stiftung einzubringen. Doch stiften kann man auch im Kleinen. Jeder, der einer Bürgerstiftung (also einer gemeinnützigen Organisation von Bürgern) etwas spendet, darf sich Stifter nennen. Manche Stiftungen verlangen eine Mindestsumme, die Bürgerstiftung Hamburg etwa 500 Euro; bei anderen genügt es, mit Arbeitskraft und Ideen zu helfen. Seit genau 20 Jahren gibt es Bürgerstiftungen in Deutschland. Sie kümmern sich da, wo die Kommunen oft schwächeln, um Bildung und Erziehung beispielsweise. Die größte deutsche Bürgerstiftung in Bruchsal unterstützt unter anderem Sprachförderung im Kindergarten. Über die meisten Stiftungen verfügt Nordrhein-Westfalen, gefolgt von Baden-Württemberg und Niedersachsen. Im Osten ist die Zahl der Bürgerstifter noch klein, in den westlichen Bundesländern leben einfach mehr Leute mit Geld.

Quelle: Bürgerstiftungsumfrage der Initiative Bürgerstiftungen 2016