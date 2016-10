Heimat Der Sehnsuchtsort

Wenn man mal rumfragt bei Freunden oder Kollegen, wo eigentlich ihre Heimat ist, dann dauert es nie lange, bis sie etwas erzählen. Woher sie kommen. Warum sie fortgingen. Weshalb sie niemals dorthin zurückkehren wollen. Was sie daran reizt, vielleicht doch zurückzugehen. Woran sie denken, wenn sie an ihre Heimat denken. Was sie dabei fühlen, riechen, schmecken.

Für viele ist Heimat der Ort, an dem sie aufgewachsen sind, jede Straßenecke kannten. Die ersten Schritte. Der erste Kuss. An die eigene Heimat zu denken lässt in vielen Menschen ein warmes Gefühl aufsteigen.

Oft spielt die Erinnerung an das Essen eine große Rolle, an das gemeinsame Essen am Familientisch, bei den Eltern oder Großeltern. "Erinnerungen gehen durch die Nase", hat der Filmemacher Edgar Reitz einmal gesagt, "wenn uns da etwas anweht, wird ein Erinnerungsstrom ausgelöst, eine ganze Bilderflut." Margot Honecker sagte kurz vor ihrem Tod im Exil in Chile: Heimat, das sei für sie der Geruch von Wald und Pilzen.

Heimat prägt Menschen.

Heimat lässt sie nicht los.

Heimat bedeutet eine Fülle von Geschichten. Und jedes Mal, wenn man von seiner Heimat spricht, gibt man auch etwas von sich selbst preis.

Lange war Heimat etwas Selbstverständliches, sie war einfach da. Auf einmal aber springt einen das Wort von überallher an, politisch betrachtet von links und von rechts, es ist aufgeladen wie nie, ideologisch erhitzt, gesellschaftlicher Streit kreist darum: Was ist Heimat? Wer gehört dazu? Was treibt Menschen dazu, ihre Heimat zu verlassen? Wie verändern sich Menschen, die schon lange an einem Ort gelebt haben, wenn unbekannte Menschen ihre neuen Nachbarn werden? Und wer bestimmt eigentlich, was Heimat ist?

In Sachsen lädt der Landesverein Heimatschutz seine Mitglieder zum Wandern ein, veranstaltet Fotoausstellungen und Baumpflanzaktionen. Die Initiative Heimatschutz hingegen demonstriert gegen die sogenannte Überfremdung durch Flüchtlinge.

1/10 Der aufgehende Mond. Das Gefühl von Sicherheit, von Geborgenheit, von Schutz. Oder ein leerer Begriff ? Über den Sinn eines Wortes, das gerade wieder sehr aktuell ist © Jonas Lindstroem 2/10 © Oliver Helbig 3/10 »Die zweite Heimat«, Mecklenburg Vo r p o m m e r n , 2 0 1 2 19 PETER BIALOBRZESKI, 55, lehrt als Professor für Fotografie an der Hochschule für Künste in Bremen (Bild vorige Doppelseite) »Ich reiste vier Jahre lang durch Deutschland und versuchte, die soziale Oberfläche des Landes, das mir seit einem halben Jahrhundert eine Heimat ist, zu ergründen. © Peter Bialobrzeski 4/10 F.C. GUNDLACH, 90, ist Sammler, Kurator und Gründungsdirektor des Hauses der Photographie in Hamburg (Bild oben) »Die Kirche im hessischen Heinebach, mein Geburtsort. Der Ort, in dem wir aufwachsen, wird zur Heimat, sobald wir ihn verlassen und in die weite Welt ziehen« © F.C. Gundlach 5/10 K ATJA R AHLWES, 48, lebt seit 27 Jahren in Paris und arbeitet dort als Modefotografin »Das frühere Ich und die romantische Idee von dem verlassenen Je ne sais quoi!? Deutsche Wälder sind wunderbar, das weiß ich noch wirklich« © Katja Rahlwes 6/10 JUERGEN TELLER, 52, wohnt seit 1986 in London, kehrt aber immer wieder zurück in seine fränkische Heimat, um seine Familie zu besuchen »In meinem neuen Studio in London, zwischen zwei Spielen während der Europameisterschaft: Von der Sauna in die Wanne und dann noch mal Fußball schauen« © Jürgen Teller 7/10 AXEL HOEDT, 50, ist im Breisgau geboren und lebt seit 18 Jahren als Porträt- und Modefotograf in London »Ich wohne in einem Land, das gerade ernsthaft die ›Deportation‹ von EU-Bürgern diskutiert. Dieses England war nie meine Heimat, aber manchmal hatte es sich fast so angefühlt« © Axel Hoedt 8/10 HEJI SHIN, 40, ist in Seoul geboren, in Hamburg aufgewachsen und lebt jetzt zwischen Berlin und New York »Ich denke, dass ich Heimat mit meiner Kindheit verbinde. Das Motiv zeigt ein Porträt von meiner besten Freundin aus der Schule« 9/10 MARTIN FENGEL, 52  rechts im Bild), ist Münchner Fotograf und illustriert für das ZEITmagazin die Kolumnen von Harald Martenstein »München ist meine Heimat. Zu Hause fühle ich mich mit meinen Freunden. Egal, wo. Den einen, der wie ich Martin heißt, sieht man hier auf dem Foto, das der Albrecht gemacht hat« © Martin Wöhrl und Martin Fengel fotografiert von Albrecht Fuchs 10/10 PETER LINDBERGH, 71, verbrachte seine Kindheit in Duisburg, er lebt seit 1978 in Paris »Heimat ist der Ort, den ich unbedingt erreichen muss« © Peter Lindbergh

Was ist das eigentlich – Heimat?

Ein Bahnhof irgendwo in Brandenburg, an einem Nachmittag Ende August. Weites Land, märkischer Sand. Die Dörfer hier wirken, als habe ein Riese im Vorbeigehen ein paar Bauklötze verloren. Der Bahnhof ist eigentlich nur ein Bahnsteig, ein Strich aus Beton.

Vor dem Bahnhof parkt ein Auto, das irgendwie nicht hierher zu gehören scheint, ein alter Land Rover Defender. Auf der Motorhaube sitzt Juli Zeh. Sie trägt feste Schuhe, hellgraues Shirt, dunkelgraue Hose.

Juli Zeh ist Schriftstellerin, Juristin, Netzaktivistin, 42 Jahre alt – und Dorfbewohnerin. Seit zehn Jahren lebt sie mit ihrem Mann in Brandenburg. Wo genau, gehe niemanden etwas an, sagt sie. Das Dorf und sie, das ist so eine Geschichte, vor allem seit sie eine Geschichte über ein fiktives Dorf im Brandenburgischen geschrieben hat, einen Roman, Unterleuten, 639 Seiten dick, seit Wochen in den Bestsellerlisten. Ein Heimatbuch.

Früher, noch vor wenigen Jahren, wäre das eine Beleidigung gewesen: "Heimatbuch" – das klingt wie Heimatfilm. Oder Heimatvertriebene. Ein unmögliches Wort, verstaubt, deutschnational, spießig.

Auf einmal aber gibt es eine neue Sehnsucht nach Heimat, nach festem Boden unter den Füßen. Überall in Deutschland entstehen kleine Läden, die hippe Produkte aus der Region verkaufen, bayerischen Gin oder Whiskey aus dem Schwarzwald, sie heißen "Servus Heimat" oder "Meine kleine Heimat". Die angesagtesten Lokale kochen "brutal regional", auch mal mit halb vergammeltem Sauerampfer, wenn er denn aus dem Nachbardorf kommt.