Petula Clark 83, ist in Epsom bei London geboren. Bereits als Kind trat sie als Sängerin auf, bis heute hat sie mehr als 68 Millionen Alben verkauft. Zu ihren großen Hits zählen Downtown und I Know a Place. In diesen Tagen erscheint ihr neues Album, From Now On.

Vor langer Zeit habe ich meine Träume eine Weile lang aufgeschrieben und mit einem Experten analysiert. Aber irgendwann beschloss ich, dass das für mich Zeitverschwendung ist. Ein Traum allerdings ist mir in Erinnerung geblieben: Ende der siebziger Jahre träumte ich einmal von Lord Mountbatten. Warum, weiß ich auch nicht, in meinem Leben spielte er jedenfalls keine Rolle. Am Tag nach diesem Traum erfuhr ich, dass Mountbatten einem Attentat zum Opfer gefallen war. Eine unheimliche Geschichte. Und ich fragte mich noch längere Zeit, was Lord Mountbatten eigentlich in meinen Träumen zu suchen hatte.

Das Träumen an sich ist für mich eine mysteriöse Angelegenheit. Woher kommen Träume? Warum träumen wir? Ich finde das alles etwas beunruhigend. Aber ich habe irgendwann aufgehört, mir darüber Gedanken zu machen. Und mein Leben war mir auch ohne Träume immer wieder surreal genug. Zum Beispiel gab ich 1968 einige Konzerte in Montreal. Dort sang ich auf Englisch und Französisch, was aber ein kleines Desaster wurde: Sang ich auf Englisch, waren die französischsprachigen Fans beleidigt, und umgekehrt. Es war eine Art Krieg zwischen mir und dem Publikum. Danach war ich tiefunglücklich und wollte mich irgendwo ausheulen. Ich hatte gelesen, dass John Lennon in der Stadt war, um mit Yoko Ono ein bed-in zu machen, eine Art Demonstration für den Weltfrieden.

John kannte ich von früher, also spazierte ich im strömenden Regen zum Queen Elizabeth Hotel. Als ich dort ankam, sah ich aus wie eine ertrunkene Ratte. Ich klopfte an seine Zimmertür, und tatsächlich lag er da, mit Yoko im Bett. Ich war in Tränen aufgelöst, ich jammerte, dass meine Karriere am Ende sei. John nahm mich in den Arm und sagte: "Die sollen alle zum Teufel gehen. Bleib auf einen Drink." Also ging ich ins Wohnzimmer ihrer Suite, wo allerlei Leute herumhingen, und irgendwann begann einer von ihnen, ein Lied zu singen. Nach einer Weile sangen alle mit bei diesem etwas schlichten Song, auch John und Yoko. Und schließlich stimmte auch ich mit ein: Es war Give Peace a Chance, sie nahmen es dort gerade auf. Dass ich bei dieser Aufnahme dabei war, fühlt sich für mich immer noch an wie ein schöner Traum. Nachdem ich mein Leben lang an vielen verschiedenen Orten auf der Welt gelebt habe und ausgiebig gereist bin, träume ich nun davon, einen Platz zu finden, an dem ich zur Ruhe kommen kann. Ich habe in Villen gelebt, Personal gehabt, bin im Rolls-Royce herumgefahren. All das liegt hinter mir. Tagelang lasse ich nun meine Gedanken in Tagträumen treiben, auf der Suche nach einem Winkel in dieser Welt, der zu mir passt. Ich hätte gern das Landleben und dazu in der Nähe die Vorteile der Großstadt. Ein kleines, charmantes Haus mit Garten und schöner Aussicht. England mit gutem Wetter, das wäre ein Traum!



Diesen Artikel finden Sie als Audiodatei im Premiumbereich unter www.zeit.de/audio.