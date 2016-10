Es gibt ja Dinge in uns, von denen wir lange nicht ahnten, dass sie existieren. Zum Beispiel Faszien: Vor zehn Jahren hätte mit diesem Wort niemand von uns etwas anfangen können. Wir sind auch wunderbar klargekommen ohne dieses Wissen. Aber spätestens seit ich in einem Bericht von der Fußball-EM unseren Nationalspielern dabei zugesehen habe, wie sie ihre kostbaren Oberschenkelmuskeln mit einer weiterentwickelten Faszienrolle massierten, war mir klar: Diese Rolle wird einen Boom erleben. Denn wie die Jungs da über die Rollen rollten, das sah irgendwie gemütlich aus. Und da es gemütliches Training ja nur in unseren Wunschträumen gibt, wollte ich das mal ausprobieren.

Mirko Borsche Creative Director des ZEITmagazins, schreibt jede Woche die Kolumne Unter Strom

Ich haben von Faszien zum ersten Mal beim Boxtraining gehört. Faszien sind bindegewebeartige Häute, die unter anderem die Muskeln umhüllen. Sie sind miteinander wie ein riesiges Netzwerk verbunden, und wenn sie verkleben oder verhärten, verletzt man sich leichter. Also sollte man sie geschmeidig halten. Ich habe mir die PowerRoll von Medisana bestellt, um das mal zu testen. Nach dem Boxtraining habe ich mich auf die Rolle draufgelegt, die in unterschiedlicher Intensität vibriert. Ich bin dann mit den Bauchmuskeln langsam drübergerollt, ein recht angenehmes Gefühl, wie eine gute Massage. Das Ganze habe ich dann auch mit den Oberschenkelmuskeln gemacht. Ebenfalls angenehm. Ob es wirklich was gebracht hat, kann ich nicht sagen – außer dass ich etwas weniger Muskelkater hatte als sonst. Ein wirklicher Fan der Rolle ist aber mein kleiner Sohn, der sie gern auf volle Vibration einstellt und mit ihr durch die Wohnung hüpft. Wenn er sich dabei mal nicht die Faszien zerrt!

Technische Daten

Größe: 31 x 15 cm; Gewicht: 750 g; Batterie: Lithium-Ionen-Akku; Ladegerät, Trainingsplan, Trainings-DVD inklusive; ca. 100 Euro