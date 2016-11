FC Bayern München Sie sollen nur spielen

"Deutsch oder nix": Manchmal braucht es nur drei Wörter, um ein ganzes Fußballerleben zusammenzufassen. Franck Ribéry kommt an einem Spätsommervormittag in einem Hotel in New Jersey, USA, um die Ecke. Er trägt ein T-Shirt, kurze Hose, lange Stutzen und Turnschuhe mit offenen Schnürsenkeln. Zwei Mitarbeiter seines Vereins FC Bayern München warten auf ihn und erklären ihm, dass ein französisches Fernsehteam die Kameras aufgebaut hat für ein Interview. Sie reichen ihm ein Blatt Papier: "Hier sind die Fragen zur Vorbereitung."

Franck Ribéry geht mit 33 Jahren auf das Ende seiner Karriere zu, er hat seine größten Erfolge mit dem FC Bayern erreicht, der Verein hat ihn auch einmal gerettet, als er in einen Skandal mit einer Prostituierten verwickelt war. Er fühlt sich so wohl in München, dass er am liebsten immer dort bleiben möchte (oder zumindest noch einmal seinen Vertrag verlängern würde). Mit seinem Heimatland Frankreich hat er gebrochen, weil er, Sohn einer Einwandererfamilie aus dem Maghreb, bekennender Muslim, sich dort schlecht behandelt fühlt. Er hat sich als Jugendlicher in Boulogne-sur-Mer wahrscheinlich nicht vorgestellt, dass er in Bayern eine zweite Heimat finden würde.

Ribéry liest die Fragen auf dem Zettel und sagt auf Deutsch: "Das ist ja französisch!" Die Mitarbeiter schauen ihn verblüfft an, sie müssen nicht aussprechen, was sie denken: Franck, du bist Franzose, das Fernsehteam kommt aus Frankreich, deshalb sind die Fragen auf Französisch. Dann sagt Franck Ribéry die drei Wörter, die sein Leben als Fußballspieler zusammenfassen: "Deutsch oder nix!"

Zehn Tage reist der FC Bayern München in diesem Spätsommer durch die USA, auf dem Reiseplan stehen Freundschaftsspiele, Werbetermine und nebenbei das Fitwerden für die neue Saison. Spieler, Mitarbeiter, Gäste, Medien: Fast 300 Personen reisen mit. Die erste Station ist Chicago, dann fliegen sie weiter nach Charlotte in North Carolina, am Ende sind sie ein paar Tage in New York und spielen vor 80.000 Fans gegen Real Madrid. Alle großen europäischen Vereine unternehmen solche Reisen, weil sie die Märkte außerhalb Europas erobern wollen.

Im vergangenen Jahr sind wir mit Bayern München nach China gereist, in diesem Jahr also Amerika. Wir, das sind der Fotograf Juergen Teller, seine Assistentin Karin Xiao und der Reporter. Juergen Teller, geborener Franke, lebt seit dreißig Jahren in London, er ist seit seiner Kindheit Fan von Bayern München. Seine Fotografien werden in Museen in aller Welt gezeigt, er arbeitet für berühmte internationale Magazine und Modemarken, aber er liebt nichts mehr als den Fußball. Die Frage ist: Was würde er sehen, wenn er mit der besten deutschen Fußballmannschaft durch Amerika reist, in Zeiten des Wahlkampfs zwischen Hillary Clinton und Donald Trump, die beide so unterschiedliche Antworten auf die Globalisierung geben, für die auf gewisse Art ja auch diese Reise steht?

In Chicago, am Anfang der Reise, haben die PR-Strategen des Vereins ein Basketballspiel organisiert: Bayern-Spieler gegen Basketballstars aus Chicago. Das gehört zur Folklore solcher Reisen: Wenn du Fußball populär machen willst, so die Überlegung, musst du ihn auf die populären heimischen Sportarten treffen lassen. In China haben sie im vergangenen Jahr deshalb Tischtennis gespielt.

Xabi Alonso, Javi Martínez und Franck Ribéry, die in ihrer Freizeit gern Basketball spielen, sollen draußen auf einem Streetballplatz gegen heimische Stars antreten. Doch eine Stunde vor Beginn informiert die Presseabteilung von Bayern: Es ist Regen angekündigt, das Spiel muss deshalb nach drinnen verlegt werden, wir sollen in das Hotel kommen, in dem die Spieler wohnen. Das Spiel werde dort stattfinden.

In einem Hotel? Ja, sagt ein Bayern-Mitarbeiter, man müsse improvisieren. Nicht dass die Spieler ein Problem damit hätten, bei Regen zu spielen. Aber nicht auszumalen, wenn einer von ihnen bei einem solchen Showauftritt ausrutschen, sich verletzen und wochenlang ausfallen würde.