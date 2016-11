Kleine weiße alte Männer. Ziehen sich gerade großen Ärger zu. Kleine alte weiße Männer gelten als diese Loser, die nächste Woche einen Trump zum 45. Präsidenten im Weißen Haus machen könnten, alle Finger zeigen seit Monaten auf den kleinen weißen Mann Amerikas, auf ihn und seine Kumpel, die blöd oder besoffen seien oder gerade wieder Pornos guckten oder auf ihren Pick-ups rumkurvten und in die Luft ballerten, statt eine Doku über die Chancen der Globalisierung zu genießen oder sich im Freedom Fitness Center die Wampe abzutrainieren. Aber Trump wählen. So etwa die Stimmung der Welt im Hinblick auf den kleinen weißen Mann Amerikas.

Ich möchte hier mal was zur Ehrenrettung des kleinen weißen Mannes von Amerika sagen. Es gibt ihn nicht. Also nicht so. Der kleine Mann Amerikas ist eher pigmentiert statt weiß, der kleine weiße Mann Amerikas starb eher vor einem halben Jahrhundert an einem der schönsten Strände Europas, am Omaha Beach, er wurde vor der schönen Kulisse von in Granit gebauten Dörfern der Normandie niederkartätscht, 400.000 dieser Männer gaben ihr Leben, um die Welt vor einem Typ zu retten, der mit sabbernden Versprechungen wie "Ich mach euch Jobs", nun, damals den Deutschen den Verstand weggeblasen hatte. Okay, diese Männer waren mehrheitlich weiß und irgendwie klein, so um die zwanzig, eigentlich Kids. 400.000 dieser Kids kriegten gar keine Chance, sich zu alten Männern auszuwachsen, und viele von denen, die es zurück nach Hause schafften, waren auch erledigt, denn ihr Zuhause war oft kein Zuhause mehr, nach ihrem Auslandssabbatical waren die Jobs weg, in denen ein kleiner weißer Mann mit ehrlicher Arbeit ein Haus und eine Familie hätte unterhalten konnte. Arthur Miller hat diesem abgehängten Typ ein Theaterstück gewidmet, 1949, er hat seinen Helden Willy Loman genannt, Lo wie low, wie tief, also Low man wie tief am Boden, am Ende lag er im Grab. Suizid. Tod eines Handlungsreisenden. Aus die Maus.

Vielleicht ist es die Schuld von Heinz Rühmann, der 1968 den Willy gab, oder von Dustin Hoffman, der ihn 1985 so spielte, dass alle glauben, der kleine weiße Mann sei nicht tot. Vielleicht ist er uns so präsent, weil Bruce Springsteen ihm unentwegt ein Lied nach dem anderen singt, Glory days, well they’ll pass you by ... Springsteen hat jetzt Trump einen "verdammten Narzissten" genannt, einen "Volltrottel", es wirkte, als wollte sich Bruce stellvertretend vor alle kleinen alten weißen Männer werfen, um ihre Ehre zu retten. Aber wie? Sie sind doch nur Geister, die als Schießscheiben dienen, um den Blick auf den Background zu verstellen, wo big white guys ihrem Trump viel mehr geben als ihre Stimme. Typen wie Peter Thiel, der Silicon-Valley-Hecht, PayPal-Gründer, der laut New York Times gerade 1,25 Millionen Dollar für die Trump-Kampagne rübergeschoben hat. Portokasse, aus einem Vermögen von Milliarden. Robert Mercer vom Hedgefonds Renaissance Technologies gab 19,5 Millionen, der Kasino-Boss Sheldon Adelson schob zehn Millionen rüber, der Hühnerschlachter Ronald Cameron gab als Anzahlung für seine Stimme zwei Millionen. Und Bernie Marcus. Fünf Millionen Dollar, verdient in seinen Baumärkten The Home Depot, so gesehen morphieren natürlich auch die kleinen Leute Amerikas schnell zu Trump-Supportern, ein Päckchen Nägel einkaufen, zwei Glühbirnen dazu, schon ist man dabei.

CNN hat sich neulich aufgemacht, um Trump-Supporter etwas besser zu fokussieren. Man sah den Reporter beim Cocktail. Ihm zur Rechten und zur Linken viel wallendes Haar in der Farblinie blauschwarz oder goldweiß, Lippen polstrig wie Bagel, Wimpern fedrig wie Handfeger. Viel Rouge. Tiefe Stimmen faselten was von tiefem Glauben an Werte und an Gott, den sie wohl Donald nennen, alle wirkten leicht kinky, aber, liebe Männer, doch eher wie Frauen.



Diesen Artikel finden Sie als Audiodatei im Premiumbereich unter www.zeit.de/audio